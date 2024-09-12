https://ria.ru/20240912/putin-1972337123.html

Путин и секретарь СБ Ирана обсудили отношения Тегерана и Москвы

Путин и секретарь СБ Ирана обсудили отношения Тегерана и Москвы - РИА Новости, 12.09.2024

Путин и секретарь СБ Ирана обсудили отношения Тегерана и Москвы

Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан обсудил с Владимиром Путиным двусторонние и международные вопросы, сообщило иранское РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:02

2024-09-12T17:02

2024-09-12T17:02

иран

россия

санкт-петербург

владимир путин

масуд пезешкиан

брикс

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан обсудил с Владимиром Путиным двусторонние и международные вопросы, сообщило иранское посольство в РФ. "Путин и Ахмадиан провели консультации по различным темам двухсторонних, региональных и международных вопросов", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале. Их встреча прошла в Санкт-Петербурге. В начале переговоров Путин заявил Ахмадиану, что ждет президента Ирана Масуда Пезешкиана на саммите БРИКС в Казани в октябре, а также ожидает, что глава иранского правительстве посетит РФ с отдельным визитом для подписания нового договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

https://ria.ru/20240912/putin-1972304976.html

иран

россия

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иран, россия, санкт-петербург, владимир путин, масуд пезешкиан, брикс