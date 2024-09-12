https://ria.ru/20240912/putin-1972337123.html
Путин и секретарь СБ Ирана обсудили отношения Тегерана и Москвы
Путин и секретарь СБ Ирана обсудили отношения Тегерана и Москвы - РИА Новости, 12.09.2024
Путин и секретарь СБ Ирана обсудили отношения Тегерана и Москвы
Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан обсудил с Владимиром Путиным двусторонние и международные вопросы, сообщило иранское РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:02
2024-09-12T17:02
2024-09-12T17:02
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владимир путин
масуд пезешкиан
брикс
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан обсудил с Владимиром Путиным двусторонние и международные вопросы, сообщило иранское посольство в РФ. "Путин и Ахмадиан провели консультации по различным темам двухсторонних, региональных и международных вопросов", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале. Их встреча прошла в Санкт-Петербурге. В начале переговоров Путин заявил Ахмадиану, что ждет президента Ирана Масуда Пезешкиана на саммите БРИКС в Казани в октябре, а также ожидает, что глава иранского правительстве посетит РФ с отдельным визитом для подписания нового договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
https://ria.ru/20240912/putin-1972304976.html
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иран, россия, санкт-петербург, владимир путин, масуд пезешкиан, брикс
Иран, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, БРИКС
Путин и секретарь СБ Ирана обсудили отношения Тегерана и Москвы
Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили региональные и международные вопросы