Рейтинг@Mail.ru
Путин напомнил, как создавался БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 12.09.2024 (обновлено: 11:36 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/putin-1972247643.html
Путин напомнил, как создавался БРИКС
Путин напомнил, как создавался БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024
Путин напомнил, как создавался БРИКС
Президент России Владимир Путин напомнил, как в Петербурге создавался БРИКС при участии руководителей Индии и Китая. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:35
2024-09-12T11:36
россия
санкт-петербург
индия
владимир путин
брикс
рик
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972245510_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_d8df5500eed75c54ea772e3a87d2207f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, как в Петербурге создавался БРИКС при участии руководителей Индии и Китая. "Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я всех вас приветствую в Петербурге. Спасибо за то, что вы здесь, в северной столице России. Напомню в этой связи, что именно здесь, в Петербурге, именно вот в этих залах и было положено начало создания БРИКС", - сказал Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующими вопросы безопасности. Путин рассказал, что тогда встретились руководители России, Индии и Китая, которые договорились организовывать регулярные встречи на высшем уровне, а также по некоторым другим направлениям. Таким образом был создан РИК, куда входили Россия, Индия и Китай. "А потом все это получило соответствующее развитие, и сегодня у меня есть привилегия, удовольствие поприветствовать всех участников, высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20240101/briks-1918395193.html
россия
санкт-петербург
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972245510_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_84cc870fff10f708333a3b3889615dc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, индия, владимир путин, брикс, рик, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика
Россия, Санкт-Петербург, Индия, Владимир Путин, БРИКС, РИК, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Экономика
Путин напомнил, как создавался БРИКС

Путин напомнил, как в Петербурге создавался БРИКС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, как в Петербурге создавался БРИКС при участии руководителей Индии и Китая.
"Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я всех вас приветствую в Петербурге. Спасибо за то, что вы здесь, в северной столице России. Напомню в этой связи, что именно здесь, в Петербурге, именно вот в этих залах и было положено начало создания БРИКС", - сказал Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующими вопросы безопасности.
Путин рассказал, что тогда встретились руководители России, Индии и Китая, которые договорились организовывать регулярные встречи на высшем уровне, а также по некоторым другим направлениям. Таким образом был создан РИК, куда входили Россия, Индия и Китай.
"А потом все это получило соответствующее развитие, и сегодня у меня есть привилегия, удовольствие поприветствовать всех участников, высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности", - добавил глава государства.
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Группа БРИКС
1 января, 00:40
 
РоссияСанкт-ПетербургИндияВладимир ПутинБРИКСРИКВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала