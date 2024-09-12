https://ria.ru/20240912/putin-1972247643.html
Путин напомнил, как создавался БРИКС
Путин напомнил, как создавался БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024
Путин напомнил, как создавался БРИКС
Президент России Владимир Путин напомнил, как в Петербурге создавался БРИКС при участии руководителей Индии и Китая. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:35
2024-09-12T11:35
2024-09-12T11:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, как в Петербурге создавался БРИКС при участии руководителей Индии и Китая. "Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я всех вас приветствую в Петербурге. Спасибо за то, что вы здесь, в северной столице России. Напомню в этой связи, что именно здесь, в Петербурге, именно вот в этих залах и было положено начало создания БРИКС", - сказал Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующими вопросы безопасности. Путин рассказал, что тогда встретились руководители России, Индии и Китая, которые договорились организовывать регулярные встречи на высшем уровне, а также по некоторым другим направлениям. Таким образом был создан РИК, куда входили Россия, Индия и Китай. "А потом все это получило соответствующее развитие, и сегодня у меня есть привилегия, удовольствие поприветствовать всех участников, высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности", - добавил глава государства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, индия, владимир путин, брикс, рик, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика
Россия, Санкт-Петербург, Индия, Владимир Путин, БРИКС, РИК, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Экономика
Путин напомнил, как создавался БРИКС
Путин напомнил, как в Петербурге создавался БРИКС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, как в Петербурге создавался БРИКС при участии руководителей Индии и Китая.
"Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я всех вас приветствую в Петербурге. Спасибо за то, что вы здесь, в северной столице России. Напомню в этой связи, что именно здесь, в Петербурге, именно вот в этих залах и было положено начало создания БРИКС", - сказал Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующими вопросы безопасности.
Путин рассказал, что тогда встретились руководители России, Индии и Китая, которые договорились организовывать регулярные встречи на высшем уровне, а также по некоторым другим направлениям. Таким образом был создан РИК
, куда входили Россия, Индия и Китай.
"А потом все это получило соответствующее развитие, и сегодня у меня есть привилегия, удовольствие поприветствовать всех участников, высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности", - добавил глава государства.