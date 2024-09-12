https://ria.ru/20240912/putin-1972247643.html

Путин напомнил, как создавался БРИКС

Путин напомнил, как создавался БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024

Путин напомнил, как создавался БРИКС

Президент России Владимир Путин напомнил, как в Петербурге создавался БРИКС при участии руководителей Индии и Китая. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:35

2024-09-12T11:35

2024-09-12T11:36

россия

санкт-петербург

индия

владимир путин

брикс

рик

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972245510_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_d8df5500eed75c54ea772e3a87d2207f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, как в Петербурге создавался БРИКС при участии руководителей Индии и Китая. "Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я всех вас приветствую в Петербурге. Спасибо за то, что вы здесь, в северной столице России. Напомню в этой связи, что именно здесь, в Петербурге, именно вот в этих залах и было положено начало создания БРИКС", - сказал Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующими вопросы безопасности. Путин рассказал, что тогда встретились руководители России, Индии и Китая, которые договорились организовывать регулярные встречи на высшем уровне, а также по некоторым другим направлениям. Таким образом был создан РИК, куда входили Россия, Индия и Китай. "А потом все это получило соответствующее развитие, и сегодня у меня есть привилегия, удовольствие поприветствовать всех участников, высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20240101/briks-1918395193.html

россия

санкт-петербург

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, индия, владимир путин, брикс, рик, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика