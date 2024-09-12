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Путин принял участие в Петербургском форуме объединенных культур - РИА Новости, 12.09.2024
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18:38 12.09.2024 (обновлено: 19:08 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/putin--1972360709.html
Путин принял участие в Петербургском форуме объединенных культур
Путин принял участие в Петербургском форуме объединенных культур - РИА Новости, 12.09.2024
Путин принял участие в Петербургском форуме объединенных культур
Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:38
2024-09-12T19:08
санкт-петербург
владимир путин
брикс
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, передает корреспондент РИА Новости. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Основная тема форума в 2024 году - "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?". Путин в четверг работает в Петербурге. Глава государства также принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит с 10 по 12 сентября.
https://ria.ru/20240912/putin-1972260321.html
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санкт-петербург, владимир путин, брикс, общество
Санкт-Петербург, Владимир Путин, БРИКС, Общество
Путин принял участие в Петербургском форуме объединенных культур

Путин принял участие в Петербургском международном форуме объединенных культур

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, передает корреспондент РИА Новости.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Основная тема форума в 2024 году - "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?".
Путин в четверг работает в Петербурге. Глава государства также принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит с 10 по 12 сентября.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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Санкт-ПетербургВладимир ПутинБРИКСОбщество
 
 
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