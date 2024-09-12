https://ria.ru/20240912/putin--1972360709.html

Путин принял участие в Петербургском форуме объединенных культур

Путин принял участие в Петербургском форуме объединенных культур - РИА Новости, 12.09.2024

Путин принял участие в Петербургском форуме объединенных культур

Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:38

2024-09-12T18:38

2024-09-12T19:08

санкт-петербург

владимир путин

брикс

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972367427_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_784676a463dcb0555b9def2c9d555732.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, передает корреспондент РИА Новости. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Основная тема форума в 2024 году - "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?". Путин в четверг работает в Петербурге. Глава государства также принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит с 10 по 12 сентября.

https://ria.ru/20240912/putin-1972260321.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, владимир путин, брикс, общество