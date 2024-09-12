https://ria.ru/20240912/pushkov-1972252934.html

Пушков прокомментировал сообщения о работе Шольца над "мирным планом"

Пушков прокомментировал сообщения о работе Шольца над "мирным планом" - РИА Новости, 12.09.2024

Пушков прокомментировал сообщения о работе Шольца над "мирным планом"

Региональные выборы в Германии показали, что многие жители страны устали от конфликта на Украине и военной истерии своего правительства, поэтому в СМИ появились РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:50

2024-09-12T11:50

2024-09-12T11:50

в мире

германия

украина

тюрингия

олаф шольц

алексей пушков

сара вагенкнехт

хдс/хсс

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Региональные выборы в Германии показали, что многие жители страны устали от конфликта на Украине и военной истерии своего правительства, поэтому в СМИ появились сообщения о работе канцлера ФРГ Олафа Шольца над "мирным планом" урегулирования украинского кризиса, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Невнятные сообщения о работе канцлера Шольца над неким "мирным планом" указывают, скорее всего, на то, что Шольцу хочется убедить немцев, что он над этим работает. По той причине, что многие немцы устали от Украины и от военной истерии, и к тому же боятся, что Германия окажется втянутой в войну с Россией. Отсюда - высокие показатели АдГ и Союза Сары Вагенкнехт (ССВ) на выборах в Тюрингии и Саксонии", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что обе эти партии выступают за мирное решение конфликта и против наращивания Германией военных расходов. По его мнению, Шольцу придется с этим считаться. "Однако мало что указывает на то, что он действительно готов выдвинуть реалистичный мирный план. Для этого в той атмосфере, которая царит в западном альянсе, нужны решимость и мужество. Ни того, ни другого у Шольца до сих пор не было", - добавил политик. В Германии 1 сентября прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Первое место на выборах в Саксонии заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место, получив 30,6% голосов избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку 11,1% участников голосования. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки. В Тюрингии выиграла выборы АдГ, второе место занял ХДС, третье - партия Вагенкнехт. В понедельник итальянская газета Repubblica со ссылкой на парламентский источник в Германии сообщила, что Шольц работает над "мирным планом" совместно с двумя представителями своей Социал-демократической партии - Ральфом Штегнером и Рольфом Мютценихом, участниками переговоров по Украине при Меркель. Источник газеты назвал этот план "своего рода Минском-3", включающим "гипотезу об уступке кусков украинской территории Москве".

https://ria.ru/20240911/udary-1972189332.html

https://ria.ru/20240910/pushkov-1971736525.html

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в мире, германия, украина, тюрингия, олаф шольц, алексей пушков, сара вагенкнехт, хдс/хсс, совет федерации рф