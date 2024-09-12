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Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/prilepin-1972259048.html
Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину
Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину - РИА Новости, 12.09.2024
Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину
Александр Пермяков*, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, признал вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:09
2024-09-12T12:09
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
казахстан
захар прилепин
генеральная прокуратура рф
служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Александр Пермяков*, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, признал вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Обвинение понятно. Вину признаю", - сказал Пермяков. Как ранее сообщали в Генпрокуратуре РФ, в июле 2022 года сотрудники СБУ привлекли находящегося на территории Украины Пермякова* к совершению теракта. Пермяков* прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана. После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова* вскоре задержали и арестовали. Ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).* внесен в России в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html
https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html
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происшествия, россия, украина, казахстан, захар прилепин, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины, подрыв автомобиля захара прилепина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Казахстан, Захар Прилепин, Генеральная прокуратура РФ, Служба безопасности Украины, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину

Обвиняемый в покушении на Прилепина Пермяков признал вину в суде

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина
Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Александр Пермяков*, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, признал вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Обвинение понятно. Вину признаю", - сказал Пермяков.
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Прилепин рассказал, как за ним охотились украинские диверсанты
8 мая 2023, 16:54
Как ранее сообщали в Генпрокуратуре РФ, в июле 2022 года сотрудники СБУ привлекли находящегося на территории Украины Пермякова* к совершению теракта. Пермяков* прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана.
После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова* вскоре задержали и арестовали.
Ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
* внесен в России в список террористов и экстремистов
Следователь на месте подрыва автомобиля Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Случаи покушений на российских политиков и чиновников в 2011 — 2024 годах
5 апреля, 10:43
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаКазахстанЗахар ПрилепинГенеральная прокуратура РФСлужба безопасности УкраиныПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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