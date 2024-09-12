https://ria.ru/20240912/prilepin-1972259048.html

Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину

Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину - РИА Новости, 12.09.2024

Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину

Александр Пермяков*, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, признал вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:09

2024-09-12T12:09

2024-09-12T12:09

специальная военная операция на украине

происшествия

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украина

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захар прилепин

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Александр Пермяков*, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, признал вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Обвинение понятно. Вину признаю", - сказал Пермяков. Как ранее сообщали в Генпрокуратуре РФ, в июле 2022 года сотрудники СБУ привлекли находящегося на территории Украины Пермякова* к совершению теракта. Пермяков* прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана. После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова* вскоре задержали и арестовали. Ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).* внесен в России в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html

https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, украина, казахстан, захар прилепин, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины, подрыв автомобиля захара прилепина