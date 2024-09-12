https://ria.ru/20240912/prilepin-1972259048.html
Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину
Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину - РИА Новости, 12.09.2024
Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину
Александр Пермяков*, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, признал вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:09
2024-09-12T12:09
2024-09-12T12:09
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Александр Пермяков*, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, признал вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Обвинение понятно. Вину признаю", - сказал Пермяков. Как ранее сообщали в Генпрокуратуре РФ, в июле 2022 года сотрудники СБУ привлекли находящегося на территории Украины Пермякова* к совершению теракта. Пермяков* прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана. После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова* вскоре задержали и арестовали. Ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).* внесен в России в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html
https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, казахстан, захар прилепин, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины, подрыв автомобиля захара прилепина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Казахстан, Захар Прилепин, Генеральная прокуратура РФ, Служба безопасности Украины, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину
Обвиняемый в покушении на Прилепина Пермяков признал вину в суде
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Александр Пермяков*, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, признал вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Обвинение понятно. Вину признаю", - сказал Пермяков.
Как ранее сообщали в Генпрокуратуре РФ
, в июле 2022 года сотрудники СБУ
привлекли находящегося на территории Украины
Пермякова* к совершению теракта. Пермяков* прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана
.
После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области
два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова* вскоре задержали и арестовали.
Ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
* внесен в России в список террористов и экстремистов