https://ria.ru/20240912/polsha-1972318259.html

В Польше выступили за снятие ограничения для ВСУ на дальние удары по России

В Польше выступили за снятие ограничения для ВСУ на дальние удары по России - РИА Новости, 12.09.2024

В Польше выступили за снятие ограничения для ВСУ на дальние удары по России

Польша выступает за снятие ограничений для Украины на применение ракет дальнего радиуса действия по территории России, заявил министр иностранных дел Польши... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:47

2024-09-12T15:47

2024-09-12T15:47

специальная военная операция на украине

россия

радослав сикорский

энтони блинкен

нато

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869067969_0:15:3068:1741_1920x0_80_0_0_1c512bee7a2808c130a36f1ce0dd1a5b.jpg

ВАРШАВА, 12 сен - РИА Новости. Польша выступает за снятие ограничений для Украины на применение ракет дальнего радиуса действия по территории России, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Как Запад мы должны продолжать поставки Украине современных систем ПВО и ПРО, а также мы считаем необходимым отменить ограничения на применение оружия дальнего радиуса действия", - сказал Сикорский. При этом он уверен в том, что новая американская администрация, которая будет создана после президентских выборов, будет так же активно поддерживать Украину. "Я верю, что наше сотрудничество в пользу Киева будет продолжаться до конца нынешней администрации и с будущей администрации", - сказал польский министр. В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240912/kreml-1972271945.html

https://ria.ru/20240911/peskov-1972056913.html

https://ria.ru/20240912/mask-1972273826.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, радослав сикорский, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины, в мире