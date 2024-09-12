В Польше выступили за снятие ограничения для ВСУ на дальние удары по России
Сикорский: Запад должен снять ограничение для Украины на удары вглубь России
Варшава. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 сен - РИА Новости. Польша выступает за снятие ограничений для Украины на применение ракет дальнего радиуса действия по территории России, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Как Запад мы должны продолжать поставки Украине современных систем ПВО и ПРО, а также мы считаем необходимым отменить ограничения на применение оружия дальнего радиуса действия", - сказал Сикорский.
При этом он уверен в том, что новая американская администрация, которая будет создана после президентских выборов, будет так же активно поддерживать Украину.
"Я верю, что наше сотрудничество в пользу Киева будет продолжаться до конца нынешней администрации и с будущей администрации", - сказал польский министр.
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам.
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.