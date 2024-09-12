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"Ударит по планете": в РАН выступили с предупреждением - РИА Новости, 12.09.2024
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Наука
 
03:06 12.09.2024 (обновлено: 09:21 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/plazma-1972199390.html
"Ударит по планете": в РАН выступили с предупреждением
"Ударит по планете": в РАН выступили с предупреждением - РИА Новости, 12.09.2024
"Ударит по планете": в РАН выступили с предупреждением
Облако солнечной плазмы ударит по Земле в четверг вечером с вероятностью 99,9 процента, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T03:06
2024-09-12T09:21
наука
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солнце
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Облако солнечной плазмы ударит по Земле в четверг вечером с вероятностью 99,9 процента, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН."Поступили результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов плазмы, который все же с вероятностью 99.9 процента на этот раз ударит по планете. &lt;...&gt; На данный момент расчеты показывают приход солнечного вещества завтра около 22 часов по московскому времени", — говорится в сообщении, опубликованном вечером в среду.Как подчеркнули ученые, у используемых моделей на этот раз почти отсутствовала вероятность ошибки. В РАН оценили силу ожидаемой магнитной бури как умеренную.Модели лаборатории также говорят о высокой вероятности северного сияния в средних широтах."Если первый удар придется на интервал времени между 19 и 22 часами по Москве, то стоит как минимум попробовать взглянуть на небо", — посоветовали ученые.
https://ria.ru/20240902/solntse-1970055049.html
https://ria.ru/20240911/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, солнце
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, Солнце
"Ударит по планете": в РАН выступили с предупреждением

В РАН предупредили об ударе облака солнечной плазмы по Земле 13 сентября

© NASAВоздействие солнечной вспышки на Землю
Воздействие солнечной вспышки на Землю - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© NASA
Воздействие солнечной вспышки на Землю. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен РИА Новости. Облако солнечной плазмы ударит по Земле в четверг вечером с вероятностью 99,9 процента, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
"Поступили результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов плазмы, который все же с вероятностью 99.9 процента на этот раз ударит по планете. <...> На данный момент расчеты показывают приход солнечного вещества завтра около 22 часов по московскому времени", — говорится в сообщении, опубликованном вечером в среду.
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Как подчеркнули ученые, у используемых моделей на этот раз почти отсутствовала вероятность ошибки. В РАН оценили силу ожидаемой магнитной бури как умеренную.
Модели лаборатории также говорят о высокой вероятности северного сияния в средних широтах.
"Если первый удар придется на интервал времени между 19 и 22 часами по Москве, то стоит как минимум попробовать взглянуть на небо", — посоветовали ученые.
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