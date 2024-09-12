https://ria.ru/20240912/plazma-1972199390.html

"Ударит по планете": в РАН выступили с предупреждением

"Ударит по планете": в РАН выступили с предупреждением - РИА Новости, 12.09.2024

"Ударит по планете": в РАН выступили с предупреждением

Облако солнечной плазмы ударит по Земле в четверг вечером с вероятностью 99,9 процента, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T03:06

2024-09-12T03:06

2024-09-12T09:21

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Облако солнечной плазмы ударит по Земле в четверг вечером с вероятностью 99,9 процента, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН."Поступили результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов плазмы, который все же с вероятностью 99.9 процента на этот раз ударит по планете. <...> На данный момент расчеты показывают приход солнечного вещества завтра около 22 часов по московскому времени", — говорится в сообщении, опубликованном вечером в среду.Как подчеркнули ученые, у используемых моделей на этот раз почти отсутствовала вероятность ошибки. В РАН оценили силу ожидаемой магнитной бури как умеренную.Модели лаборатории также говорят о высокой вероятности северного сияния в средних широтах."Если первый удар придется на интервал времени между 19 и 22 часами по Москве, то стоит как минимум попробовать взглянуть на небо", — посоветовали ученые.

https://ria.ru/20240902/solntse-1970055049.html

https://ria.ru/20240911/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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