https://ria.ru/20240912/peskov-1972361937.html

Путин не планирует проводить встречу с Бегловым в Петербурге

Путин не планирует проводить встречу с Бегловым в Петербурге - РИА Новости, 12.09.2024

Путин не планирует проводить встречу с Бегловым в Петербурге

Отдельной встречи президента РФ Владимира Путина с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Петербурге не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:43

2024-09-12T18:43

2024-09-12T19:09

санкт-петербург

россия

александр беглов

дмитрий песков

владимир путин

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Отдельной встречи президента РФ Владимира Путина с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Петербурге не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, нет, сейчас не будет", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240912/putin-1972364154.html

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санкт-петербург, россия, александр беглов, дмитрий песков, владимир путин