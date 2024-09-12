https://ria.ru/20240912/peskov-1972361937.html
Путин не планирует проводить встречу с Бегловым в Петербурге
Путин не планирует проводить встречу с Бегловым в Петербурге - РИА Новости, 12.09.2024
Путин не планирует проводить встречу с Бегловым в Петербурге
Отдельной встречи президента РФ Владимира Путина с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Петербурге не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:43
2024-09-12T18:43
2024-09-12T19:09
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Отдельной встречи президента РФ Владимира Путина с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Петербурге не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, нет, сейчас не будет", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240912/putin-1972364154.html
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санкт-петербург, россия, александр беглов, дмитрий песков, владимир путин
Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин не планирует проводить встречу с Бегловым в Петербурге
Песков: встречи Путина и Беглова в Петербурге не планируется