https://ria.ru/20240912/patriarkh-1972307505.html
Источник в РПЦ прокомментировал сообщения о недомогании патриарха Кирилла
Источник в РПЦ прокомментировал сообщения о недомогании патриарха Кирилла - РИА Новости, 12.09.2024
Источник в РПЦ прокомментировал сообщения о недомогании патриарха Кирилла
Источник РИА Новости в Русской православной церкви, комментируя сообщения о якобы недомогании патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Петербурге, заявил,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:08
2024-09-12T15:08
2024-09-12T15:08
религия
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александр невский
русская православная церковь
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Источник РИА Новости в Русской православной церкви, комментируя сообщения о якобы недомогании патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Петербурге, заявил, что все в порядке. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что патриарх якобы плохо себя почувствовал после крестного хода из Александро-Невской лавры и речи на площади Александра Невского, и его под руки сопроводили к скорой. "Все в порядке", – сказал собеседник агентства в ответ на вопросы, что случилось и как себя чувствует патриарх. В Санкт-Петербурге в четверг проходят торжества в честь 300-летия со дня перенесения в город из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского.
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Религия, Санкт-Петербург, Владимир, Александр Невский, Русская православная церковь
Источник в РПЦ прокомментировал сообщения о недомогании патриарха Кирилла
В РПЦ на вопрос о состоянии патриарха Кирилла заявили, что все в порядке