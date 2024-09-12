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Сбор овощей превысил три миллиона тонн с начала года - РИА Новости, 12.09.2024
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22:09 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/ovoschi-1972392867.html
Сбор овощей превысил три миллиона тонн с начала года
Сбор овощей превысил три миллиона тонн с начала года - РИА Новости, 12.09.2024
Сбор овощей превысил три миллиона тонн с начала года
Сбор овощей российскими аграриями с начала года уже превысил планку в 3 миллиона тонн, причем как на открытом грунте, так и в тепличных хозяйствах наблюдается... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T22:09
2024-09-12T22:09
московская область (подмосковье)
краснодарский край
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сбор овощей российскими аграриями с начала года уже превысил планку в 3 миллиона тонн, причем как на открытом грунте, так и в тепличных хозяйствах наблюдается рост по сравнению с прошлым годом, сообщил Минсельхоз. "По состоянию на 12 сентября, с начала года в организованном секторе собрано свыше 2 миллиона тонн овощей открытого грунта, что на 56,9 тысяч тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года... Кроме того, российские аграрии собрали более 1,1 миллиона тонн тепличной продукции, что на 1,4% больше показателя прошлого года. Из них урожай томатов составляет 470 тысяч тонн, а огурцов - 620 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Лидерами по производству грунтовых овощей в нашей стране, как отмечается, являются Астраханская, Волгоградская и Московская области, Краснодарский край, а также Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан. А традиционно ведущими регионами по производству овощей закрытого грунта в России являются Липецкая, Московская, Калужская и Волгоградская области, а также Краснодарский и Ставропольский края, дополняет пресс-служба Минсельхоза. В понедельник министерство сообщало, что российские аграрии собрали с начала года более 2,8 миллиона тонн овощей и зелени.
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московская область (подмосковье), краснодарский край, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Московская область (Подмосковье), Краснодарский край, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
Сбор овощей превысил три миллиона тонн с начала года

Минсельхоз: сбор овощей превысил три миллиона тонн с начала года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФермерская продукция
Фермерская продукция - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Фермерская продукция. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сбор овощей российскими аграриями с начала года уже превысил планку в 3 миллиона тонн, причем как на открытом грунте, так и в тепличных хозяйствах наблюдается рост по сравнению с прошлым годом, сообщил Минсельхоз.
"По состоянию на 12 сентября, с начала года в организованном секторе собрано свыше 2 миллиона тонн овощей открытого грунта, что на 56,9 тысяч тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года... Кроме того, российские аграрии собрали более 1,1 миллиона тонн тепличной продукции, что на 1,4% больше показателя прошлого года. Из них урожай томатов составляет 470 тысяч тонн, а огурцов - 620 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
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Лидерами по производству грунтовых овощей в нашей стране, как отмечается, являются Астраханская, Волгоградская и Московская области, Краснодарский край, а также Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан. А традиционно ведущими регионами по производству овощей закрытого грунта в России являются Липецкая, Московская, Калужская и Волгоградская области, а также Краснодарский и Ставропольский края, дополняет пресс-служба Минсельхоза.
В понедельник министерство сообщало, что российские аграрии собрали с начала года более 2,8 миллиона тонн овощей и зелени.
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Московская область (Подмосковье)Краснодарский крайРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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