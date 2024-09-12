https://ria.ru/20240912/nalichnost-1972196273.html
Финансист объяснил, когда отменят наличные деньги
Финансист объяснил, когда отменят наличные деньги - РИА Новости, 12.09.2024
Финансист объяснил, когда отменят наличные деньги
Отказ от наличных денег к 2030 году, о котором говорят в "Гознаке", вряд ли возможен, рассказал агентству "Прайм" Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T02:17
2024-09-12T02:17
2024-09-12T02:17
экономика
гознак
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Отказ от наличных денег к 2030 году, о котором говорят в "Гознаке", вряд ли возможен, рассказал агентству "Прайм" Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова.По его подсчетам, сегодня объем наличных в обороте составляет 16% или 16,8 триллиона рублей. При этом бумажные деньги и монеты для банковской системы дороже, чем безналичный расчет. Однако Банк России нацелен на равноправное существование трех форм рубля – наличного, безналичного и цифрового, и других вариантов не предусмотрено.Стремление к удешевлению банкнот может привести к размыванию роли самого "Гознака" и коммерческих банков – ведь цифровые деньги не надо печатать, а управляет ими сам Центробанк, без каких-либо посредников.И, наконец, пострадают жители отдаленных территорий и непродвинутые пользователи, не желающие переходить в "цифру". "Они будут просто дискриминированы, а их права и свободы по действующей Конституции — нарушены. А это недопустимо и даже крайне вредно для нашего государства", — заключил Гордиенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, гознак, рэу имени г. в. плеханова, технологии, деньги, наличные деньги
Экономика, Гознак, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Технологии, Деньги, Наличные деньги
Финансист объяснил, когда отменят наличные деньги
Финансист Гордиенко усомнился в отказе от наличных денег к 2030 году
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости.
Отказ от наличных денег к 2030 году, о котором говорят в "Гознаке", вряд ли возможен, рассказал агентству "Прайм"
Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова.
По его подсчетам, сегодня объем наличных в обороте составляет 16% или 16,8 триллиона рублей. При этом бумажные деньги и монеты для банковской системы дороже, чем безналичный расчет. Однако Банк России нацелен на равноправное существование трех форм рубля – наличного, безналичного и цифрового, и других вариантов не предусмотрено.
Стремление к удешевлению банкнот может привести к размыванию роли самого "Гознака" и коммерческих банков – ведь цифровые деньги не надо печатать, а управляет ими сам Центробанк, без каких-либо посредников.
И, наконец, пострадают жители отдаленных территорий и непродвинутые пользователи, не желающие переходить в "цифру". "Они будут просто дискриминированы, а их права и свободы по действующей Конституции — нарушены. А это недопустимо и даже крайне вредно для нашего государства", — заключил Гордиенко.