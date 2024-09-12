https://ria.ru/20240912/murmansk-1972264222.html
В мурманском аэропорту задерживаются восемь рейсов
В мурманском аэропорту задерживаются восемь рейсов - РИА Новости, 12.09.2024
В мурманском аэропорту задерживаются восемь рейсов
Как минимум восемь рейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропорту Мурманска после того, как второй день подряд Росавиация ввела ограничения на работу... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:32
2024-09-12T12:32
2024-09-12T12:33
мурманск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
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МУРМАНСК, 12 сен – РИА Новости. Как минимум восемь рейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропорту Мурманска после того, как второй день подряд Росавиация ввела ограничения на работу воздушной гавани, следует из данных онлайн-табло аэропорта. По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются четыре рейса в Архангельск, Москву и Санкт-Петербург, на прилет – четыре рейса из этих же городов. В четверг Росавиация сообщила о том, что временные ограничения на работу введены в аэропортах Мурманска и Апатитов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аналогичные ограничения были введены в среду утром до середины дня. До 10 самолетов были задержаны в аэропорту Мурманска.
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мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Мурманск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
В мурманском аэропорту задерживаются восемь рейсов
В аэропорту Мурманска из-за ограничений задерживаются минимум восемь рейсов