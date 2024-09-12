https://ria.ru/20240912/murmansk-1972264222.html

В мурманском аэропорту задерживаются восемь рейсов

В мурманском аэропорту задерживаются восемь рейсов - РИА Новости, 12.09.2024

В мурманском аэропорту задерживаются восемь рейсов

Как минимум восемь рейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропорту Мурманска после того, как второй день подряд Росавиация ввела ограничения на работу... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:32

2024-09-12T12:32

2024-09-12T12:33

мурманск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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МУРМАНСК, 12 сен – РИА Новости. Как минимум восемь рейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропорту Мурманска после того, как второй день подряд Росавиация ввела ограничения на работу воздушной гавани, следует из данных онлайн-табло аэропорта. По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются четыре рейса в Архангельск, Москву и Санкт-Петербург, на прилет – четыре рейса из этих же городов. В четверг Росавиация сообщила о том, что временные ограничения на работу введены в аэропортах Мурманска и Апатитов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аналогичные ограничения были введены в среду утром до середины дня. До 10 самолетов были задержаны в аэропорту Мурманска.

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мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия