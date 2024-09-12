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Мишустин создал оргкомитет по празднованию 80-летия атомпрома - РИА Новости, 12.09.2024
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22:13 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/mishustin-1972393279.html
Мишустин создал оргкомитет по празднованию 80-летия атомпрома
Мишустин создал оргкомитет по празднованию 80-летия атомпрома - РИА Новости, 12.09.2024
Мишустин создал оргкомитет по празднованию 80-летия атомпрома
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин образовал оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2025 году 80-летия отечественной атомной промышленности, его... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T22:13
2024-09-12T22:13
россия
москва
санкт-петербург
михаил мишустин
сергей кириенко
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин образовал оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2025 году 80-летия отечественной атомной промышленности, его председателем стал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Юбилей будет праздноваться 20 августа 2025 года. В тот день в 1945 году советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации советского атомного проекта. "В связи с исполняющимся в 2025 году 80-летием атомной промышленности: образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-летия атомной промышленности (далее - организационный комитет) и утвердить его состав", - говорится в распоряжении кабинета министров, подписанном Мишустиным и опубликованном в четверг на официальном портале правовых актов. Организационно-техническое обеспечение работы оргкомитета возложено на госкорпорацию "Росатом". Мишустин поручил оргкомитету в течение двух месяцев разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея. Согласно утвержденному составу, председателем оргкомитета назначен Кириенко, в 2005-2016 годах возглавлявший российскую атомную отрасль, а сейчас - наблюдательный совет "Росатома". Его заместителями в оргкомитете стали гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и вице-премьер Александр Новак. В оргкомитет вошли некоторые федеральные министры: глава МИД России Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Минтранса Роман Старовойт, министр культуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, замминистра обороны Алексей Криворучко, руководитель ФМБА Вероника Скворцова, председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева. Кроме того, в состав оргкомитета включены глава Российской академии наук Геннадий Красников, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, глава РЖД Олег Белозеров, генеральный директор VK Владимир Кириенко и руководители некоторых регионов России - мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Нижегородской области Глеб Никитин, а также гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.
https://ria.ru/20240911/putin-1972137976.html
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россия, москва, санкт-петербург, михаил мишустин, сергей кириенко, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), безопасность
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Михаил Мишустин, Сергей Кириенко, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Безопасность
Мишустин создал оргкомитет по празднованию 80-летия атомпрома

Мишустин создал оргкомитет по празднованию 80-летия атомпрома в 2025 г

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин образовал оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2025 году 80-летия отечественной атомной промышленности, его председателем стал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Юбилей будет праздноваться 20 августа 2025 года. В тот день в 1945 году советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации советского атомного проекта.
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"В связи с исполняющимся в 2025 году 80-летием атомной промышленности: образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-летия атомной промышленности (далее - организационный комитет) и утвердить его состав", - говорится в распоряжении кабинета министров, подписанном Мишустиным и опубликованном в четверг на официальном портале правовых актов.
Организационно-техническое обеспечение работы оргкомитета возложено на госкорпорацию "Росатом". Мишустин поручил оргкомитету в течение двух месяцев разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея.
Согласно утвержденному составу, председателем оргкомитета назначен Кириенко, в 2005-2016 годах возглавлявший российскую атомную отрасль, а сейчас - наблюдательный совет "Росатома". Его заместителями в оргкомитете стали гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и вице-премьер Александр Новак.
В оргкомитет вошли некоторые федеральные министры: глава МИД России Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Минтранса Роман Старовойт, министр культуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, замминистра обороны Алексей Криворучко, руководитель ФМБА Вероника Скворцова, председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева.
Кроме того, в состав оргкомитета включены глава Российской академии наук Геннадий Красников, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, глава РЖД Олег Белозеров, генеральный директор VK Владимир Кириенко и руководители некоторых регионов России - мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Нижегородской области Глеб Никитин, а также гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.
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РоссияМоскваСанкт-ПетербургМихаил МишустинСергей КириенкоАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Безопасность
 
 
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