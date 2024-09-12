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Главу парламента Крыма переизбрали на третий срок - РИА Новости, 12.09.2024
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15:39 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/konstantinov-1972315681.html
Главу парламента Крыма переизбрали на третий срок
Главу парламента Крыма переизбрали на третий срок - РИА Новости, 12.09.2024
Главу парламента Крыма переизбрали на третий срок
Председателем крымского парламента третьего созыва переизбран на третий срок член фракции "Единая Россия" Владимир Константинов, соответствующее решение принято РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:39
2024-09-12T15:39
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Председателем крымского парламента третьего созыва переизбран на третий срок член фракции "Единая Россия" Владимир Константинов, соответствующее решение принято на первом заседании сессии в четверг, передает корреспондент РИА Новости. Избрание проходило путем тайного голосования. Других кандидатур на пост главы парламента выдвинуто не было. Кандидатуру Константинова поддержали единогласно. "По результатам подсчета голосов за Константинова Владимира Андреевича проголосовали единогласно 75 депутатов", - сказала председатель счетной комиссии Алла Пономаренко. В свою очередь, Константинов поблагодарил всех за поддержку и оказанное доверие. Выборы в парламент Крыма третьего созыва прошли 6-8 сентября. По их итогам "Единая Россия" получила 68 мандатов, ЛДПР и КПРФ по три, "Справедливая Россия - За правду " – один. Таким образом, ЕР сформировало в новом созыве большинство. Константинов также возглавлял парламент первого и второго созывов, избранных после воссоединения полуострова с Россией.
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политика, россия, владимир константинов, единая россия, лдпр, выборы в россии — 2024, кпрф
Политика, Россия, Владимир Константинов, Единая Россия, ЛДПР, Выборы в России — 2024, КПРФ
Главу парламента Крыма переизбрали на третий срок

Владимир Константинов переизбран председателем парламента Крыма третьего созыва

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Председателем крымского парламента третьего созыва переизбран на третий срок член фракции "Единая Россия" Владимир Константинов, соответствующее решение принято на первом заседании сессии в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Избрание проходило путем тайного голосования. Других кандидатур на пост главы парламента выдвинуто не было. Кандидатуру Константинова поддержали единогласно.
«
"По результатам подсчета голосов за Константинова Владимира Андреевича проголосовали единогласно 75 депутатов", - сказала председатель счетной комиссии Алла Пономаренко.
В свою очередь, Константинов поблагодарил всех за поддержку и оказанное доверие.
Выборы в парламент Крыма третьего созыва прошли 6-8 сентября. По их итогам "Единая Россия" получила 68 мандатов, ЛДПР и КПРФ по три, "Справедливая Россия - За правду " – один. Таким образом, ЕР сформировало в новом созыве большинство. Константинов также возглавлял парламент первого и второго созывов, избранных после воссоединения полуострова с Россией.
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ПолитикаРоссияВладимир КонстантиновЕдиная РоссияЛДПРВыборы в России — 2024КПРФ
 
 
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