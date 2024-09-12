https://ria.ru/20240912/kharris-1972400815.html
Харрис призвала провести еще одни дебаты с Трампом
Харрис призвала провести еще одни дебаты с Трампом - РИА Новости, 12.09.2024
Харрис призвала провести еще одни дебаты с Трампом
Кандидат на президентский пост от Демократической партии, действующая вице-президент Камала Харрис заявила, что избирателям необходимы еще одни дебаты... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T23:34
2024-09-12T23:34
2024-09-12T23:34
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ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Кандидат на президентский пост от Демократической партии, действующая вице-президент Камала Харрис заявила, что избирателям необходимы еще одни дебаты кандидатов на президентский пост. Ранее ее соперник-республиканец Дональд Трамп заявил, что не уверен в необходимости этого. "Два вечера тому назад Дональд Трамп и я провели первые дебаты. Мы обязаны перед избирателями провести еще одни", - написала Харрис в социальной сети Х. Первые теледебаты Харрис и Трампа прошли во вторник. Трамп ожидаемо объявил себя победителем, при этом он выглядел более уставшим и напряженным, нежели на дебатах с Джо Байденом, по итогам которых действующий президент отказался переизбираться на второй срок. Харрис выглядела в эфире энергичнее Трампа и атаковала его ярче, чем ему удавалось нападать на нее. Согласно результатам проведенного по итогам дебатов агентством Рейтер и компанией Ipsos опроса, более половины участников исследования (53%) заявили, что победу на них одержала Харрис, и только 24% назвали победителем Трампа. Присвоивший себе победу экс-президент Трамп, комментируя исход дебатов, отметил, что о втором раунде или, по его словам, реванше, обычно просит проигравшая сторона. "Мы выиграли дебаты, согласно всем соцопросам. Будет ли новый раунд, я просто не знаю. Мы подумаем об этом", - сказал Трамп журналистам.
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в мире, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Харрис призвала провести еще одни дебаты с Трампом
Харрис заявила, что избирателям нужны еще одни дебаты кандидатов в президенты
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости.
Кандидат на президентский пост от Демократической партии, действующая вице-президент Камала Харрис заявила, что избирателям необходимы еще одни дебаты кандидатов
на президентский пост.
Ранее ее соперник-республиканец Дональд Трамп заявил, что не уверен в необходимости этого.
"Два вечера тому назад Дональд Трамп и я провели первые дебаты. Мы обязаны перед избирателями провести еще одни", - написала Харрис в социальной сети Х.
Первые теледебаты Харрис и Трампа прошли во вторник. Трамп ожидаемо объявил себя победителем, при этом он выглядел более уставшим и напряженным, нежели на дебатах с Джо Байденом
, по итогам которых действующий президент отказался переизбираться на второй срок. Харрис выглядела в эфире энергичнее Трампа и атаковала его ярче, чем ему удавалось нападать на нее.
Согласно результатам проведенного по итогам дебатов агентством Рейтер и компанией Ipsos опроса, более половины участников исследования (53%) заявили, что победу на них одержала Харрис, и только 24% назвали победителем Трампа.
Присвоивший себе победу экс-президент Трамп, комментируя исход дебатов, отметил, что о втором раунде или, по его словам, реванше, обычно просит проигравшая сторона. "Мы выиграли дебаты, согласно всем соцопросам. Будет ли новый раунд, я просто не знаю. Мы подумаем об этом", - сказал Трамп журналистам.