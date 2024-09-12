Рейтинг@Mail.ru
Сергея Карякина назначили сенатором от парламента Крыма - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 12.09.2024 (обновлено: 16:53 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/karyakin-1972334560.html
Сергея Карякина назначили сенатором от парламента Крыма
Сергея Карякина назначили сенатором от парламента Крыма - РИА Новости, 12.09.2024
Сергея Карякина назначили сенатором от парламента Крыма
Сенатором от парламента Крыма назначен гроссмейстер Сергей Карякин, избранный ранее депутатом по списку партии "Единая Россия", соответствующее решение принято... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:51
2024-09-12T16:53
политика
сергей карякин
единая россия
лдпр
сергей цеков
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960009443_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_2e1358b64438652dd33d202930d6f5c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Сенатором от парламента Крыма назначен гроссмейстер Сергей Карякин, избранный ранее депутатом по списку партии "Единая Россия", соответствующее решение принято на первом заседании сессии в четверг, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом крымского парламента нового созыва. Карякин также баллотировался и прошел в парламент республики по спискам партии "Единая Россия".В частности, депутаты проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора от государственного совета республики и следующим своим решением досрочно прекратили его полномочий депутата.Выборы в парламент Крыма третьего созыва прошли 6-8 сентября. По их итогам "Единая Россия" получила 68 мандатов, ЛДПР и КПРФ по три, "Справедливая Россия - За правду " – один. Таким образом, ЕР сформировало в новом созыве большинство.
https://ria.ru/20240911/krym-1972003442.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960009443_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c2714afc4c0a12614448dc79f150461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сергей карякин, единая россия, лдпр, сергей цеков, выборы в россии — 2024
Политика, Сергей Карякин, Единая Россия, ЛДПР, Сергей Цеков, Выборы в России — 2024
Сергея Карякина назначили сенатором от парламента Крыма

Гроссмейстера Сергея Карякина назначили сенатором от парламента Крыма

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссийский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин
Российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Сенатором от парламента Крыма назначен гроссмейстер Сергей Карякин, избранный ранее депутатом по списку партии "Единая Россия", соответствующее решение принято на первом заседании сессии в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом крымского парламента нового созыва. Карякин также баллотировался и прошел в парламент республики по спискам партии "Единая Россия".
В частности, депутаты проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора от государственного совета республики и следующим своим решением досрочно прекратили его полномочий депутата.
Выборы в парламент Крыма третьего созыва прошли 6-8 сентября. По их итогам "Единая Россия" получила 68 мандатов, ЛДПР и КПРФ по три, "Справедливая Россия - За правду " – один. Таким образом, ЕР сформировало в новом созыве большинство.
Здание Госсовета Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Состав парламента Крыма после выборов обновился почти наполовину
11 сентября, 10:23
 
ПолитикаСергей КарякинЕдиная РоссияЛДПРСергей ЦековВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала