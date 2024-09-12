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Сергея Карякина назначили сенатором от парламента Крыма
Сергея Карякина назначили сенатором от парламента Крыма - РИА Новости, 12.09.2024
Сергея Карякина назначили сенатором от парламента Крыма
Сенатором от парламента Крыма назначен гроссмейстер Сергей Карякин, избранный ранее депутатом по списку партии "Единая Россия", соответствующее решение принято... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:51
2024-09-12T16:51
2024-09-12T16:53
политика
сергей карякин
единая россия
лдпр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Сенатором от парламента Крыма назначен гроссмейстер Сергей Карякин, избранный ранее депутатом по списку партии "Единая Россия", соответствующее решение принято на первом заседании сессии в четверг, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом крымского парламента нового созыва. Карякин также баллотировался и прошел в парламент республики по спискам партии "Единая Россия".В частности, депутаты проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора от государственного совета республики и следующим своим решением досрочно прекратили его полномочий депутата.Выборы в парламент Крыма третьего созыва прошли 6-8 сентября. По их итогам "Единая Россия" получила 68 мандатов, ЛДПР и КПРФ по три, "Справедливая Россия - За правду " – один. Таким образом, ЕР сформировало в новом созыве большинство.
https://ria.ru/20240911/krym-1972003442.html
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Политика, Сергей Карякин, Единая Россия, ЛДПР, Сергей Цеков, Выборы в России — 2024
Сергея Карякина назначили сенатором от парламента Крыма
Гроссмейстера Сергея Карякина назначили сенатором от парламента Крыма