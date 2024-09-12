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Стало известно, что за серьги были на Харрис во время дебатов с Трампом - РИА Новости, 12.09.2024
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18:19 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/harris-1972357071.html
Стало известно, что за серьги были на Харрис во время дебатов с Трампом
Стало известно, что за серьги были на Харрис во время дебатов с Трампом - РИА Новости, 12.09.2024
Стало известно, что за серьги были на Харрис во время дебатов с Трампом
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис на дебаты надела жемчужные серьги предположительно от ювелирного бренда Tiffany&Co, а не замаскированные... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:19
2024-09-12T18:19
в мире
сша
камала харрис
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты харрис и трампа
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис на дебаты надела жемчужные серьги предположительно от ювелирного бренда Tiffany&amp;Co, а не замаскированные наушники Nova H1 как об этом утверждают в сети, выяснило РИА Новости. Ранее подозрения в использовании наушников под видом сережек на дебатах выдвинули ряд консервативных аккаунтов в соцсети X. По правилам дебатов использование наушников запрещено, кандидатам нельзя приносить шпаргалки, консультироваться с командой во время дебатов и на перерывах. РИА Новости, проанализировав фотографии, выяснило, что наушники Nova H1 имеют всего одну дугу, которая плотно оборачивается вокруг мочки, в то время как серьги вице-президента имеют две дуги и немного свисают с мочки уха. Качество и тонкость используемого металла, дизайн изделий также визуально отличаются. Судя по фотографиям в сети, Харрис уже не в первый раз публично надевает эти серьги, поэтому еще до дебатов модные блоги писали, что это предположительно серьги Tiffany &amp; Co. South Sea Pearl, которых уже нет в продаже у ювелирного дома по состоянию на четверг. Команда Харрис пока не комментировала спекуляции по поводу сережек. На фоне спекуляций серьги-наушники Nova H1 набирают популярность в сети, однако баварский стартап, чьим продуктом они являются, прессе комментарии давать отказался, заявив на сайте, что интервью они дадут только американскому телеведущему с баварскими корнями Джимми Фэллону. Дебаты между Харрис и ее конкурентом на выборах от республиканцев Дональдом Трампом прошли во вторник. По данным опроса, проведенного телеканалом CNN и SSRS Research, Харрис превзошла на дебатах своего оппонента. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240912/tramp-1972217793.html
https://ria.ru/20240911/ssha-1972013629.html
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в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа
В мире, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Стало известно, что за серьги были на Харрис во время дебатов с Трампом

Харрис на дебаты надела серьги Tiffany, а не скрытые наушники

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис на дебаты надела жемчужные серьги предположительно от ювелирного бренда Tiffany&Co, а не замаскированные наушники Nova H1 как об этом утверждают в сети, выяснило РИА Новости.
Ранее подозрения в использовании наушников под видом сережек на дебатах выдвинули ряд консервативных аккаунтов в соцсети X. По правилам дебатов использование наушников запрещено, кандидатам нельзя приносить шпаргалки, консультироваться с командой во время дебатов и на перерывах.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Харрис проиграла дебаты, заявил Трамп
Вчера, 09:13
РИА Новости, проанализировав фотографии, выяснило, что наушники Nova H1 имеют всего одну дугу, которая плотно оборачивается вокруг мочки, в то время как серьги вице-президента имеют две дуги и немного свисают с мочки уха. Качество и тонкость используемого металла, дизайн изделий также визуально отличаются.
Судя по фотографиям в сети, Харрис уже не в первый раз публично надевает эти серьги, поэтому еще до дебатов модные блоги писали, что это предположительно серьги Tiffany & Co. South Sea Pearl, которых уже нет в продаже у ювелирного дома по состоянию на четверг. Команда Харрис пока не комментировала спекуляции по поводу сережек.
На фоне спекуляций серьги-наушники Nova H1 набирают популярность в сети, однако баварский стартап, чьим продуктом они являются, прессе комментарии давать отказался, заявив на сайте, что интервью они дадут только американскому телеведущему с баварскими корнями Джимми Фэллону.
Дебаты между Харрис и ее конкурентом на выборах от республиканцев Дональдом Трампом прошли во вторник. По данным опроса, проведенного телеканалом CNN и SSRS Research, Харрис превзошла на дебатах своего оппонента. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Трамп обречен: Харрис хватило одного жеста
11 сентября, 11:39
 
В миреСШАКамала ХаррисВыборы президента США — 2024Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
 
 
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