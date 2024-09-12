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В ГД рассказали, в каком случае у россиян отберут доступ к сервисам Google - РИА Новости, 12.09.2024
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13:34 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/gosduma-1972283891.html
В ГД рассказали, в каком случае у россиян отберут доступ к сервисам Google
В ГД рассказали, в каком случае у россиян отберут доступ к сервисам Google - РИА Новости, 12.09.2024
В ГД рассказали, в каком случае у россиян отберут доступ к сервисам Google
Сейчас американцам невыгодно "рубить" российским пользователям iCloud и сервисы Google, но в случае если конфликт вступит в более острую фазу, это решение будет РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:34
2024-09-12T13:34
технологии
россия
антон горелкин
google
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сейчас американцам невыгодно "рубить" российским пользователям iCloud и сервисы Google, но в случае если конфликт вступит в более острую фазу, это решение будет принято молниеносно, считает депутат Госдумы Антон Горелкин, об этом он написал в своем Telegram-канале. "Риск того, что санкции дотянутся до гражданского сектора, будет крепнуть с каждым днем. Сейчас американцам откровенно невыгодно рубить нам iCloud и сервисы Google, ведь это неиссякаемый источник интереснейшей информации, которую жители России отдают добровольно (а некоторые за это даже в условиях санкций умудряются еще и платить). Но в случае, если конфликт вступит в более острую фазу, это решение будет принято молниеносно", - написал он. Депутат считает, что отвыкать от зарубежных сервисов нужно уже сейчас и как минимум приоретизировать в своей повседневной жизни российские аналоги: почту, облачные хранилища, инструменты для командной работы. Депутат напомнил, что 12 сентября – день, когда россиян, по мнению некоторых экспертов и анонимных телеграм-каналов, должны были "забанить" в Google, iCloud, Zoom и всех остальных зарубежных интернет-сервисах. Он отметил, что поводом стала "довольно вольная трактовка" распоряжения Минфина США о новых санкционных запретах для американских ИТ-компаний. "На самом деле все они касаются продуктов для бизнеса (и лишь в части облачных вычислений, проектирования и консультирования)", - отметил депутат.
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технологии, россия, антон горелкин, google, госдума рф, министерство финансов сша, apple, в мире, сша
Технологии, Россия, Антон Горелкин, Google, Госдума РФ, Министерство финансов США, Apple, В мире, США
В ГД рассказали, в каком случае у россиян отберут доступ к сервисам Google

Депутат Горелкин: США пока невыгодно "рубить" россиянам iCloud и сервисы Google

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сейчас американцам невыгодно "рубить" российским пользователям iCloud и сервисы Google, но в случае если конфликт вступит в более острую фазу, это решение будет принято молниеносно, считает депутат Госдумы Антон Горелкин, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Риск того, что санкции дотянутся до гражданского сектора, будет крепнуть с каждым днем. Сейчас американцам откровенно невыгодно рубить нам iCloud и сервисы Google, ведь это неиссякаемый источник интереснейшей информации, которую жители России отдают добровольно (а некоторые за это даже в условиях санкций умудряются еще и платить). Но в случае, если конфликт вступит в более острую фазу, это решение будет принято молниеносно", - написал он.
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Депутат считает, что отвыкать от зарубежных сервисов нужно уже сейчас и как минимум приоретизировать в своей повседневной жизни российские аналоги: почту, облачные хранилища, инструменты для командной работы.
Депутат напомнил, что 12 сентября – день, когда россиян, по мнению некоторых экспертов и анонимных телеграм-каналов, должны были "забанить" в Google, iCloud, Zoom и всех остальных зарубежных интернет-сервисах. Он отметил, что поводом стала "довольно вольная трактовка" распоряжения Минфина США о новых санкционных запретах для американских ИТ-компаний.
"На самом деле все они касаются продуктов для бизнеса (и лишь в части облачных вычислений, проектирования и консультирования)", - отметил депутат.
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ТехнологииРоссияАнтон ГорелкинGoogleГосдума РФМинистерство финансов СШАAppleВ миреСША
 
 
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