В ГД рассказали, в каком случае у россиян отберут доступ к сервисам Google
Депутат Горелкин: США пока невыгодно "рубить" россиянам iCloud и сервисы Google
В здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сейчас американцам невыгодно "рубить" российским пользователям iCloud и сервисы Google, но в случае если конфликт вступит в более острую фазу, это решение будет принято молниеносно, считает депутат Госдумы Антон Горелкин, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Риск того, что санкции дотянутся до гражданского сектора, будет крепнуть с каждым днем. Сейчас американцам откровенно невыгодно рубить нам iCloud и сервисы Google, ведь это неиссякаемый источник интереснейшей информации, которую жители России отдают добровольно (а некоторые за это даже в условиях санкций умудряются еще и платить). Но в случае, если конфликт вступит в более острую фазу, это решение будет принято молниеносно", - написал он.
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Депутат считает, что отвыкать от зарубежных сервисов нужно уже сейчас и как минимум приоретизировать в своей повседневной жизни российские аналоги: почту, облачные хранилища, инструменты для командной работы.
Депутат напомнил, что 12 сентября – день, когда россиян, по мнению некоторых экспертов и анонимных телеграм-каналов, должны были "забанить" в Google, iCloud, Zoom и всех остальных зарубежных интернет-сервисах. Он отметил, что поводом стала "довольно вольная трактовка" распоряжения Минфина США о новых санкционных запретах для американских ИТ-компаний.
"На самом деле все они касаются продуктов для бизнеса (и лишь в части облачных вычислений, проектирования и консультирования)", - отметил депутат.