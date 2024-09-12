https://ria.ru/20240912/glavaklimov-1972338142.html

В Совфеде обвинили США и Канаду в проведении политики с опорой на фашизм

В Совфеде обвинили США и Канаду в проведении политики с опорой на фашизм - РИА Новости, 12.09.2024

В Совфеде обвинили США и Канаду в проведении политики с опорой на фашизм

Власти США и Канады проводят свою политику с опорой на фашизм, Россия проводит СВО для того, чтобы освободить от этой заразы соседнее государство - Украину,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:04

2024-09-12T17:04

2024-09-12T17:04

специальная военная операция на украине

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совет федерации рф

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Власти США и Канады проводят свою политику с опорой на фашизм, Россия проводит СВО для того, чтобы освободить от этой заразы соседнее государство - Украину, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. "Мы видим, как эта фашистская чума поднимает голову то в одних, то в других государствах. Мы точно знаем совершенно, что и в США, и в Канаде, к сожалению, до сих пор проводят политику с опорой на это абсолютное зло – на абсолютное фашистское зло", - сказал Климов в видеоприветствии для участников Всемирного конгресса против фашизма и неофашизма, проходящего в столице Венесуэлы – Каракасе. Сенатор отметил, что на украинском театре военных действий Россия защищает свою независимость и помогает людям освободиться от фашистской заразы. "Тогда (во время Великой Отечественной войны) нам удалось разбить фашизм в Берлине, но, к сожалению, эти семена, они остались и прорастают. В том числе, прорастают, увы, на постсоветском пространстве, они проросли на соседней с нами Украине. Сейчас мы проводим специальную военную операцию именно для того, чтобы провести денацификацию и уничтожить эту фашистскую поросль, эту неонацистскую нечисть из территорий соседнего с нами государства, которое превратилось усилиями американского империализма и его сообщников из Великобритании, Европейского союза в орудие против нашей страны", - резюмировал политик.

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сша, канада, россия, андрей климов, совет федерации рф, в мире