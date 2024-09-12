В Совфеде обвинили США и Канаду в проведении политики с опорой на фашизм
Глава комиссии СФ Климов: власти США и Канады ведут политику с опорой на фашизм
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Власти США и Канады проводят свою политику с опорой на фашизм, Россия проводит СВО для того, чтобы освободить от этой заразы соседнее государство - Украину, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Мы видим, как эта фашистская чума поднимает голову то в одних, то в других государствах. Мы точно знаем совершенно, что и в США, и в Канаде, к сожалению, до сих пор проводят политику с опорой на это абсолютное зло – на абсолютное фашистское зло", - сказал Климов в видеоприветствии для участников Всемирного конгресса против фашизма и неофашизма, проходящего в столице Венесуэлы – Каракасе.
Доллар или бомбы: США готовят планете ультиматум
10 сентября, 08:00
Сенатор отметил, что на украинском театре военных действий Россия защищает свою независимость и помогает людям освободиться от фашистской заразы.
"Тогда (во время Великой Отечественной войны) нам удалось разбить фашизм в Берлине, но, к сожалению, эти семена, они остались и прорастают. В том числе, прорастают, увы, на постсоветском пространстве, они проросли на соседней с нами Украине. Сейчас мы проводим специальную военную операцию именно для того, чтобы провести денацификацию и уничтожить эту фашистскую поросль, эту неонацистскую нечисть из территорий соседнего с нами государства, которое превратилось усилиями американского империализма и его сообщников из Великобритании, Европейского союза в орудие против нашей страны", - резюмировал политик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18