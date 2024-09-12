https://ria.ru/20240912/forum-1972372018.html

Тренды в защите окружающей среды обсудят на форуме "Зеленые города БРИКС"

Тренды в защите окружающей среды обсудят на форуме "Зеленые города БРИКС" - РИА Новости, 12.09.2024

Тренды в защите окружающей среды обсудят на форуме "Зеленые города БРИКС"

В Московском концертном зале "Зарядье" 18 и 19 сентября представители органов власти, бизнеса и экологического сообщества стран БРИКС соберутся в рамках... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:23

2024-09-12T19:23

2024-09-12T19:23

культура

москва

юар

гуанчжоу

евгений данчиков

брикс

зарядье

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Московском концертном зале "Зарядье" 18 и 19 сентября представители органов власти, бизнеса и экологического сообщества стран БРИКС соберутся в рамках Международного форума "Зеленые города БРИКС", сообщает пресс-служба форума будущего БРИКС. В программе форума участников ждут пленарные сессии с мэрами городов стран БРИКС, блиц-интервью, дискуссии, мастер-классы, воркшопы, а также 16 сессий с участием международных экспертов в области экологии, урбанистики и сити-менеджмента. Одним из центральных мероприятий форума станет инсайт-интервью "Зеленая экономика и города будущего". Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг (Республика Корея) и руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева обсудят перспективы городского развития и возможность объединения усилий городов стран БРИКС в адаптации к изменениям окружающей среды. Исполнительный директор департамента по охране окружающей среды и инфраструктуры Йоханнесбурга Тебого Модиба (ЮАР), начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков и другие эксперты из стран БРИКС в формате кейс-стади обсудят новые подходы к обращению с отходами, развитию инфраструктуры для раздельного сбора и решению проблем интеграции GreenTech в мегаполисы стран БРИКС. Стратегии и подходы к снижению уязвимости городов перед климатическими угрозами, влияние цифровых технологий на управление климатом и лучшие практики городов БРИКС обсудят на сессии "Эффективные стратегии адаптации к изменениям климата". В дискуссии примут участие исполнительный директор Гуанчжоуского института городских инноваций, спецпредставитель мэра Гуанчжоу Николас Ю (Китай), директор по вопросам городской среды Национального секретариата по городской среде и качеству окружающей среды Маурицио Гуэрра (Бразилия) и заместитель директора департамента международных финансовых исследований Центра исследований мировой экономики Глэдис Сесилия Эрнандес Педраса (Куба). Также обсудят городскую инфраструктуру и роль устойчивых проектов для мегаполисов. Успешные проекты и подходы презентуют на сессии "Зеленая инфраструктура в городах БРИКС" с участием урбаниста Гила Пеньялосы (Канада). В рамках форума будет проведен экотон "Зеленый код Москвы". Команды из стран БРИКС смогут поработать над реальными экокейсами и побороться за денежный приз. Призовой фонд составит 2,7 миллиона рублей, которые разделят 12 команд-победителей. Лучшие решения помогут департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы внедрять новые разработки в свою деятельность. "Зеленые города БРИКС" - впервые реализуемая часть программы форума о будущем городов БРИКС "Облачные города". Форум выступит международной платформой для разработки стратегии по борьбе с экологическими вызовами, стоящими перед мегаполисами — начиная от антропогенных причин изменений климата и его последствий, заканчивая вопросами развития экологичных технологий и материалов.

https://ria.ru/20240912/putin-1972370616.html

https://ria.ru/20240912/peskov-1972310228.html

москва

юар

гуанчжоу

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москва, юар, гуанчжоу, евгений данчиков, брикс, зарядье