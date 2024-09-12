https://ria.ru/20240912/ekspert-1972311546.html
Эксперт оценил планы Пентагона смоделировать последствия ядерного взрыва
Эксперт оценил планы Пентагона смоделировать последствия ядерного взрыва - РИА Новости, 12.09.2024
Эксперт оценил планы Пентагона смоделировать последствия ядерного взрыва
Планы Вашингтона смоделировать последствия ядерного взрыва на Россию и Восточную Европу вызывают тревогу, это новая практика, связанная с опасностью ядерной... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:24
2024-09-12T15:24
2024-09-12T15:24
украина
сша
россия
алексей арбатов
министерство обороны сша
российская академия наук
ядерное оружие
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Планы Вашингтона смоделировать последствия ядерного взрыва на Россию и Восточную Европу вызывают тревогу, это новая практика, связанная с опасностью ядерной эскалации конфликта на Украине, заявил РИА Новости руководитель Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов. "Из-за этого стоит переживать, это тревожно. Если люди всерьез обсуждают возможность применения ядерного оружия в контексте конфликта на Украине, то как же тут не переживать. Это никакая не превентивная мера, люди всерьез рассматривают такую возможность и анализируют последствия. Это все новое сейчас, связанное с тем, что существует опасность ядерной эскалации конфликта на Украине. Поскольку давно уже никто не размышлял по этому поводу, вот Пентагон решил обновить свои анализы такого рода событий", - сказал он в беседе с агентством. Во время холодной войны подобное моделирование часто делалось, отметил Арбатов. "Но это делалось в рамках массированного обмена ядерными ударами, и стратегического, и оперативно-тактического. Потом закончилась холодная война, эта тема ушла далеко на задний план, никто ей всерьез не занимался, сейчас она снова вышла на передний план", - подчеркнул эксперт. Ранее РИА Новости ознакомилось с документами Пентагона, согласно которым министерство обороны США намерено заключить контракт с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор. Контракт предполагает расширение ареала моделирования такого рода ситуаций на страны Восточной Европы, включая Россию. От подрядчика потребуется предоставить персонал, оборудование, помещения и другие ресурсы, позволяющие смоделировать ситуацию глобальной ядерной войны, которая приведет к уничтожению сельскохозяйственных ферм. Работы будут проходить с использованием программного обеспечения, позволяющего воссоздать подобную ситуацию, отмечается в документе. В конце июня Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что США в 2023 году наращивали расходы на ядерное оружие самыми высокими темпами среди обладающих им девяти мировых держав. В докладе отмечается, что в 2023 году все страны "девятки" увеличили расходы на ядерное оружие, но наибольшее увеличение расходов – почти на 18% - произошло в США, которые потратили 51,5 миллиарда долларов – больше, чем все остальные ядерные державы вместе взятые.
https://ria.ru/20240912/pentagon-1972222302.html
https://ria.ru/20240912/nato-1972267154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, сша, россия, алексей арбатов, министерство обороны сша, российская академия наук, ядерное оружие
Украина, США, Россия, Алексей Арбатов, Министерство обороны США, Российская академия наук, Ядерное оружие
Эксперт оценил планы Пентагона смоделировать последствия ядерного взрыва
Эксперт Арбатов: план Пентагона по ядерному взрыву на Россию вызывает тревогу
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Планы Вашингтона смоделировать последствия ядерного взрыва на Россию и Восточную Европу вызывают тревогу, это новая практика, связанная с опасностью ядерной эскалации конфликта на Украине, заявил РИА Новости руководитель Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов.
"Из-за этого стоит переживать, это тревожно. Если люди всерьез обсуждают возможность применения ядерного оружия в контексте конфликта на Украине, то как же тут не переживать. Это никакая не превентивная мера, люди всерьез рассматривают такую возможность и анализируют последствия. Это все новое сейчас, связанное с тем, что существует опасность ядерной эскалации конфликта на Украине. Поскольку давно уже никто не размышлял по этому поводу, вот Пентагон решил обновить свои анализы такого рода событий", - сказал он в беседе с агентством.
Во время холодной войны подобное моделирование часто делалось, отметил Арбатов.
"Но это делалось в рамках массированного обмена ядерными ударами, и стратегического, и оперативно-тактического. Потом закончилась холодная война, эта тема ушла далеко на задний план, никто ей всерьез не занимался, сейчас она снова вышла на передний план", - подчеркнул эксперт.
Ранее РИА Новости ознакомилось с документами Пентагона, согласно которым министерство обороны США намерено заключить контракт с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор. Контракт предполагает расширение ареала моделирования такого рода ситуаций на страны Восточной Европы, включая Россию. От подрядчика потребуется предоставить персонал, оборудование, помещения и другие ресурсы, позволяющие смоделировать ситуацию глобальной ядерной войны, которая приведет к уничтожению сельскохозяйственных ферм. Работы будут проходить с использованием программного обеспечения, позволяющего воссоздать подобную ситуацию, отмечается в документе.
В конце июня Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что США
в 2023 году наращивали расходы на ядерное оружие самыми высокими темпами среди обладающих им девяти мировых держав. В докладе отмечается, что в 2023 году все страны "девятки" увеличили расходы на ядерное оружие, но наибольшее увеличение расходов – почти на 18% - произошло в США, которые потратили 51,5 миллиарда долларов – больше, чем все остальные ядерные державы вместе взятые.