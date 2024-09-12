https://ria.ru/20240912/ekspert-1972311546.html

Эксперт оценил планы Пентагона смоделировать последствия ядерного взрыва

Эксперт оценил планы Пентагона смоделировать последствия ядерного взрыва - РИА Новости, 12.09.2024

Эксперт оценил планы Пентагона смоделировать последствия ядерного взрыва

Планы Вашингтона смоделировать последствия ядерного взрыва на Россию и Восточную Европу вызывают тревогу, это новая практика, связанная с опасностью ядерной... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:24

2024-09-12T15:24

2024-09-12T15:24

украина

сша

россия

алексей арбатов

министерство обороны сша

российская академия наук

ядерное оружие

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Планы Вашингтона смоделировать последствия ядерного взрыва на Россию и Восточную Европу вызывают тревогу, это новая практика, связанная с опасностью ядерной эскалации конфликта на Украине, заявил РИА Новости руководитель Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов. "Из-за этого стоит переживать, это тревожно. Если люди всерьез обсуждают возможность применения ядерного оружия в контексте конфликта на Украине, то как же тут не переживать. Это никакая не превентивная мера, люди всерьез рассматривают такую возможность и анализируют последствия. Это все новое сейчас, связанное с тем, что существует опасность ядерной эскалации конфликта на Украине. Поскольку давно уже никто не размышлял по этому поводу, вот Пентагон решил обновить свои анализы такого рода событий", - сказал он в беседе с агентством. Во время холодной войны подобное моделирование часто делалось, отметил Арбатов. "Но это делалось в рамках массированного обмена ядерными ударами, и стратегического, и оперативно-тактического. Потом закончилась холодная война, эта тема ушла далеко на задний план, никто ей всерьез не занимался, сейчас она снова вышла на передний план", - подчеркнул эксперт. Ранее РИА Новости ознакомилось с документами Пентагона, согласно которым министерство обороны США намерено заключить контракт с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор. Контракт предполагает расширение ареала моделирования такого рода ситуаций на страны Восточной Европы, включая Россию. От подрядчика потребуется предоставить персонал, оборудование, помещения и другие ресурсы, позволяющие смоделировать ситуацию глобальной ядерной войны, которая приведет к уничтожению сельскохозяйственных ферм. Работы будут проходить с использованием программного обеспечения, позволяющего воссоздать подобную ситуацию, отмечается в документе. В конце июня Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что США в 2023 году наращивали расходы на ядерное оружие самыми высокими темпами среди обладающих им девяти мировых держав. В докладе отмечается, что в 2023 году все страны "девятки" увеличили расходы на ядерное оружие, но наибольшее увеличение расходов – почти на 18% - произошло в США, которые потратили 51,5 миллиарда долларов – больше, чем все остальные ядерные державы вместе взятые.

https://ria.ru/20240912/pentagon-1972222302.html

https://ria.ru/20240912/nato-1972267154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

украина, сша, россия, алексей арбатов, министерство обороны сша, российская академия наук, ядерное оружие