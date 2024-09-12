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Дополнительный период сдачи ЕГЭ в приграничных регионах идет штатно - РИА Новости, 12.09.2024
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05:31 12.09.2024 (обновлено: 11:32 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/ege-1972205019.html
Дополнительный период сдачи ЕГЭ в приграничных регионах идет штатно
Дополнительный период сдачи ЕГЭ в приграничных регионах идет штатно - РИА Новости, 12.09.2024
Дополнительный период сдачи ЕГЭ в приграничных регионах идет штатно
Дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в приграничных регионах России проходит штатно, чрезвычайных ситуаций не было, сообщили РИА... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T05:31
2024-09-12T11:32
россия
белгородская область
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в приграничных регионах России проходит штатно, чрезвычайных ситуаций не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора. "Экзамены проходят в штатном режиме в соответствии с установленными порядками проведения ГИА. Информация из субъектов Российской Федерации, в том числе из приграничных регионов, о чрезвычайных ситуациях и серьезных сбоях не поступала", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали лишь об одном случае, произошедшем в Белгородской области. Уточняется, что 6 сентября на пять минут в регионе был приостановлен экзамен (ОГЭ) по русскому языку в одном из пунктов проведения аттестации. Дополнительный период ОГЭ в 2024 году стартовал 3 сентября 2024 года и продлится до 24 сентября, ЕГЭ – с 4 по 23 сентября. Экзамены проходят в 84 регионах России. На ЕГЭ в дополнительный период зарегистрировано около шести тысяч участников. Для проведения экзаменов задействованы 276 пунктов проведения (ППЭ), более четырех тысяч организаторов и 373 общественных наблюдателя. На ОГЭ зарегистрировано более 114 тысяч человек. Задействовано более трех тысяч ППЭ, около 77 тысяч работников ППЭ и свыше шести тысяч общественных наблюдателей. Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли аттестацию в основной период и не получили свидетельство об образовании.
https://ria.ru/20240911/ege-1971978706.html
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россия, белгородская область, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Белгородская область, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Дополнительный период сдачи ЕГЭ в приграничных регионах идет штатно

Рособрнадзор: доппериод сдачи ЕГЭ в приграничных регионах России идет штатно

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в приграничных регионах России проходит штатно, чрезвычайных ситуаций не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
"Экзамены проходят в штатном режиме в соответствии с установленными порядками проведения ГИА. Информация из субъектов Российской Федерации, в том числе из приграничных регионов, о чрезвычайных ситуациях и серьезных сбоях не поступала", - говорится в сообщении.
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В ведомстве рассказали лишь об одном случае, произошедшем в Белгородской области. Уточняется, что 6 сентября на пять минут в регионе был приостановлен экзамен (ОГЭ) по русскому языку в одном из пунктов проведения аттестации.
Дополнительный период ОГЭ в 2024 году стартовал 3 сентября 2024 года и продлится до 24 сентября, ЕГЭ – с 4 по 23 сентября. Экзамены проходят в 84 регионах России.
На ЕГЭ в дополнительный период зарегистрировано около шести тысяч участников. Для проведения экзаменов задействованы 276 пунктов проведения (ППЭ), более четырех тысяч организаторов и 373 общественных наблюдателя.
На ОГЭ зарегистрировано более 114 тысяч человек. Задействовано более трех тысяч ППЭ, около 77 тысяч работников ППЭ и свыше шести тысяч общественных наблюдателей.
Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли аттестацию в основной период и не получили свидетельство об образовании.
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РоссияБелгородская областьФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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