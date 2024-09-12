https://ria.ru/20240912/ege-1972205019.html

Дополнительный период сдачи ЕГЭ в приграничных регионах идет штатно

Дополнительный период сдачи ЕГЭ в приграничных регионах идет штатно - РИА Новости, 12.09.2024

Дополнительный период сдачи ЕГЭ в приграничных регионах идет штатно

Дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в приграничных регионах России проходит штатно, чрезвычайных ситуаций не было, сообщили РИА... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T05:31

2024-09-12T05:31

2024-09-12T11:32

россия

белгородская область

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в приграничных регионах России проходит штатно, чрезвычайных ситуаций не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора. "Экзамены проходят в штатном режиме в соответствии с установленными порядками проведения ГИА. Информация из субъектов Российской Федерации, в том числе из приграничных регионов, о чрезвычайных ситуациях и серьезных сбоях не поступала", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали лишь об одном случае, произошедшем в Белгородской области. Уточняется, что 6 сентября на пять минут в регионе был приостановлен экзамен (ОГЭ) по русскому языку в одном из пунктов проведения аттестации. Дополнительный период ОГЭ в 2024 году стартовал 3 сентября 2024 года и продлится до 24 сентября, ЕГЭ – с 4 по 23 сентября. Экзамены проходят в 84 регионах России. На ЕГЭ в дополнительный период зарегистрировано около шести тысяч участников. Для проведения экзаменов задействованы 276 пунктов проведения (ППЭ), более четырех тысяч организаторов и 373 общественных наблюдателя. На ОГЭ зарегистрировано более 114 тысяч человек. Задействовано более трех тысяч ППЭ, около 77 тысяч работников ППЭ и свыше шести тысяч общественных наблюдателей. Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли аттестацию в основной период и не получили свидетельство об образовании.

https://ria.ru/20240911/ege-1971978706.html

https://ria.ru/20240902/ege-1969994110.html

россия

белгородская область

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россия, белгородская область, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), общество, социальный навигатор, сн_образование