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В Дагестане подозреваемый в убийстве мужчина открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 12.09.2024
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11:10 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/dagestan-1972239636.html
В Дагестане подозреваемый в убийстве мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Дагестане подозреваемый в убийстве мужчина открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 12.09.2024
В Дагестане подозреваемый в убийстве мужчина открыл стрельбу по полицейским
Житель Буйнакского района Дагестана, подозреваемый в убийстве, при попытке задержания открыл стрельбу из ружья по полицейским, сотрудники не пострадали,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:10
2024-09-12T11:10
происшествия
буйнакский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 12 сен - РИА Новости. Житель Буйнакского района Дагестана, подозреваемый в убийстве, при попытке задержания открыл стрельбу из ружья по полицейским, сотрудники не пострадали, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике в Telegram-канале. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела МВД России по Буйнакскому району было установлено местонахождение подозреваемого в одном из домов в селе Верхнее Казанище. При попытке задержания подозреваемый оказал сопротивление и произвел несколько выстрелов из ружья в сотрудников полиции… Сотрудники полиции не пострадали", – говорится в сообщении. По данным следствия, в среду 45-летний подозреваемый в местности Апакай-тала на территории села Верхнее Казанище "на почве ранее возникших неприязненных отношений" не менее двух раз выстрелил из ружья в 24-летнего местного жителя. Молодой человек скончался на месте. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудников полиции (ст. 317 УК РФ). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его аресте.
https://ria.ru/20240415/strelba-1940068921.html
буйнакский район
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происшествия, буйнакский район, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Буйнакский район, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане подозреваемый в убийстве мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Дагестане подозреваемый в убийстве открыл стрельбу из ружья по полицейским

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 12 сен - РИА Новости. Житель Буйнакского района Дагестана, подозреваемый в убийстве, при попытке задержания открыл стрельбу из ружья по полицейским, сотрудники не пострадали, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике в Telegram-канале.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела МВД России по Буйнакскому району было установлено местонахождение подозреваемого в одном из домов в селе Верхнее Казанище. При попытке задержания подозреваемый оказал сопротивление и произвел несколько выстрелов из ружья в сотрудников полиции… Сотрудники полиции не пострадали", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в среду 45-летний подозреваемый в местности Апакай-тала на территории села Верхнее Казанище "на почве ранее возникших неприязненных отношений" не менее двух раз выстрелил из ружья в 24-летнего местного жителя. Молодой человек скончался на месте.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудников полиции (ст. 317 УК РФ). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его аресте.
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ПроисшествияБуйнакский районСледственный комитет России (СК РФ)Республика Дагестан
 
 
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