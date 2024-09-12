https://ria.ru/20240912/dagestan-1972239636.html

В Дагестане подозреваемый в убийстве мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Дагестане подозреваемый в убийстве мужчина открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 12.09.2024

В Дагестане подозреваемый в убийстве мужчина открыл стрельбу по полицейским

Житель Буйнакского района Дагестана, подозреваемый в убийстве, при попытке задержания открыл стрельбу из ружья по полицейским, сотрудники не пострадали,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:10

2024-09-12T11:10

2024-09-12T11:10

происшествия

буйнакский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 12 сен - РИА Новости. Житель Буйнакского района Дагестана, подозреваемый в убийстве, при попытке задержания открыл стрельбу из ружья по полицейским, сотрудники не пострадали, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике в Telegram-канале. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела МВД России по Буйнакскому району было установлено местонахождение подозреваемого в одном из домов в селе Верхнее Казанище. При попытке задержания подозреваемый оказал сопротивление и произвел несколько выстрелов из ружья в сотрудников полиции… Сотрудники полиции не пострадали", – говорится в сообщении. По данным следствия, в среду 45-летний подозреваемый в местности Апакай-тала на территории села Верхнее Казанище "на почве ранее возникших неприязненных отношений" не менее двух раз выстрелил из ружья в 24-летнего местного жителя. Молодой человек скончался на месте. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудников полиции (ст. 317 УК РФ). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его аресте.

https://ria.ru/20240415/strelba-1940068921.html

буйнакский район

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происшествия, буйнакский район, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан