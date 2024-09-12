https://ria.ru/20240912/briks-1972281237.html

Говорить о новой волне расширения БРИКС пока преждевременно, заявил Рябков

Говорить о новой волне расширения БРИКС пока преждевременно, заявил Рябков - РИА Новости, 12.09.2024

Говорить о новой волне расширения БРИКС пока преждевременно, заявил Рябков

Говорить о новой волне расширения БРИКС с учетом состоявшегося в этом году увеличения объединения пока преждевременно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:24

2024-09-12T13:24

2024-09-12T17:04

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Говорить о новой волне расширения БРИКС с учетом состоявшегося в этом году увеличения объединения пока преждевременно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."С учетом состоявшегося в текущем году двукратного расширения БРИКС говорить о новой волне, наверное, все же несколько преждевременно. Мы не можем забывать о необходимости сохранения достигнутого уровня практического сотрудничества в формате БРИКС, обеспечения высокого качества практической отдачи от уже созданных механизмов", - сказал он в интервью интернет-изданию "Новое восточное обозрение".Интерес к объединению в той или иной форме уже выразили более 30 стран, уточнил Рябков."Однако не можем и игнорировать растущий интерес государств Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС. На текущий момент в той или иной форме такое стремление выразили уже более тридцати государств. Двери объединения остаются открытыми для всех, кто заинтересован в доверительном и равноправном диалоге и разделяет ценности БРИКС", - добавил дипломат.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.При этом, как отмечал Рябков, Москва получила сигнал от саудовских коллег, что их внутренние процессы, связанные с оценкой официального приглашения к Саудовской Аравии вступить в БРИКС, завершены еще не до конца, в силу этого в ряде случаев саудовские представители участвуют не во всем диапазоне мероприятий объединения. Тем не менее, по словам дипломата, Эр-Рияд участвует в БРИКС, это неоспоримый факт.

https://ria.ru/20240912/putin-1972247643.html

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