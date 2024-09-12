https://ria.ru/20240912/briks-1972259465.html

Путин рассказал о новых сферах взаимодействия БРИКС

Путин рассказал о новых сферах взаимодействия БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024

Путин рассказал о новых сферах взаимодействия БРИКС

Новые сферы взаимодействия БРИКС, в том числе в транспорте и в культуре, инициированы в рамках председательства РФ в объединении, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:11

2024-09-12T12:11

2024-09-12T12:11

россия

санкт-петербург

владимир путин

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Новые сферы взаимодействия БРИКС, в том числе в транспорте и в культуре, инициированы в рамках председательства РФ в объединении, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности. "Российским председательством инициированы новые сферы взаимодействия. В их числе встречи министров транспорта, глав геологических служб, Форум БРИКС по ядерной медицине. На культурно-гуманитарном треке большой резонанс имели Гражданский и Академический форумы БРИКС, спортивные игры дружбы, а также тематические фестивали и выставки в разных городах России", - сказал Путин. Он также напомнил, что в Санкт-Петербурге проходит Международный культурный форум, в рамках которого уже состоялась встреча министров культуры стран БРИКС. -0-

https://radiosputnik.ru/20240912/briks-1972258902.html

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россия, санкт-петербург, владимир путин, брикс