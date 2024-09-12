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Путин рассказал о новых сферах взаимодействия БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024
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12:11 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/briks-1972259465.html
Путин рассказал о новых сферах взаимодействия БРИКС
Путин рассказал о новых сферах взаимодействия БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024
Путин рассказал о новых сферах взаимодействия БРИКС
Новые сферы взаимодействия БРИКС, в том числе в транспорте и в культуре, инициированы в рамках председательства РФ в объединении, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:11
2024-09-12T12:11
россия
санкт-петербург
владимир путин
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Новые сферы взаимодействия БРИКС, в том числе в транспорте и в культуре, инициированы в рамках председательства РФ в объединении, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности. "Российским председательством инициированы новые сферы взаимодействия. В их числе встречи министров транспорта, глав геологических служб, Форум БРИКС по ядерной медицине. На культурно-гуманитарном треке большой резонанс имели Гражданский и Академический форумы БРИКС, спортивные игры дружбы, а также тематические фестивали и выставки в разных городах России", - сказал Путин. Он также напомнил, что в Санкт-Петербурге проходит Международный культурный форум, в рамках которого уже состоялась встреча министров культуры стран БРИКС. -0-
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россия, санкт-петербург, владимир путин, брикс
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, БРИКС
Путин рассказал о новых сферах взаимодействия БРИКС

Путин: Россия инициировала новые сферы взаимодействия БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Новые сферы взаимодействия БРИКС, в том числе в транспорте и в культуре, инициированы в рамках председательства РФ в объединении, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности.
"Российским председательством инициированы новые сферы взаимодействия. В их числе встречи министров транспорта, глав геологических служб, Форум БРИКС по ядерной медицине. На культурно-гуманитарном треке большой резонанс имели Гражданский и Академический форумы БРИКС, спортивные игры дружбы, а также тематические фестивали и выставки в разных городах России", - сказал Путин.
Он также напомнил, что в Санкт-Петербурге проходит Международный культурный форум, в рамках которого уже состоялась встреча министров культуры стран БРИКС. -0-
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Более 30 стран хотят подключиться к работе БРИКС, заявил Путин
Вчера, 12:08
 
РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинБРИКС
 
 
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