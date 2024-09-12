Путин напомнил, что лидеров БРИКС ждут на саммите в Казани
Путин: лидеров БРИКС и "БРИКС плюс" ждут на саммите в Казани в октябре
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующими вопросы безопасности, напомнил, что лидеров БРИКС ждут на саммите в Казани.
"Отмечу, что встреча высоких представителей является одним из важных этапов подготовки саммита Брикс и БРИКС плюс аутрич, который пройдёт 22-24 октября в городе Казани в России. Пользуясь случаем, просил бы передать руководителям ваших стран, что мы ждём их на саммите, где предполагается предметно обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнёрства стран, участников БРИКС, а также утвердить пакет договорённости по различным отраслям и направлениям сотрудничества", - сказал Путин в ходе встречи.
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Он добавил, что Россия с большой ответственностью подошла к организации совместной деятельности в рамках объединения. На российское председательство была возложена особая миссия – всячески задействовать максимально быстрой и органичной интеграцией новых стран-участниц во все механизмы БРИКС.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре. -0-
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