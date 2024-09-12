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Путин напомнил, что лидеров БРИКС ждут на саммите в Казани - РИА Новости, 12.09.2024
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12:06 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/briks-1972258177.html
Путин напомнил, что лидеров БРИКС ждут на саммите в Казани
Путин напомнил, что лидеров БРИКС ждут на саммите в Казани - РИА Новости, 12.09.2024
Путин напомнил, что лидеров БРИКС ждут на саммите в Казани
Президент России Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующими вопросы безопасности, напомнил, что лидеров... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:06
2024-09-12T12:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующими вопросы безопасности, напомнил, что лидеров БРИКС ждут на саммите в Казани. "Отмечу, что встреча высоких представителей является одним из важных этапов подготовки саммита Брикс и БРИКС плюс аутрич, который пройдёт 22-24 октября в городе Казани в России. Пользуясь случаем, просил бы передать руководителям ваших стран, что мы ждём их на саммите, где предполагается предметно обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнёрства стран, участников БРИКС, а также утвердить пакет договорённости по различным отраслям и направлениям сотрудничества", - сказал Путин в ходе встречи. Он добавил, что Россия с большой ответственностью подошла к организации совместной деятельности в рамках объединения. На российское председательство была возложена особая миссия – всячески задействовать максимально быстрой и органичной интеграцией новых стран-участниц во все механизмы БРИКС. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре. -0-
https://ria.ru/20240912/putin-1972247643.html
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в мире, россия, казань, бразилия, владимир путин, сергей лавров, брикс, саммит брикс
В мире, Россия, Казань, Бразилия, Владимир Путин, Сергей Лавров, БРИКС, Саммит БРИКС
Путин напомнил, что лидеров БРИКС ждут на саммите в Казани

Путин: лидеров БРИКС и "БРИКС плюс" ждут на саммите в Казани в октябре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующими вопросы безопасности, напомнил, что лидеров БРИКС ждут на саммите в Казани.
"Отмечу, что встреча высоких представителей является одним из важных этапов подготовки саммита Брикс и БРИКС плюс аутрич, который пройдёт 22-24 октября в городе Казани в России. Пользуясь случаем, просил бы передать руководителям ваших стран, что мы ждём их на саммите, где предполагается предметно обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнёрства стран, участников БРИКС, а также утвердить пакет договорённости по различным отраслям и направлениям сотрудничества", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Путин напомнил, как создавался БРИКС
Вчера, 11:35
Он добавил, что Россия с большой ответственностью подошла к организации совместной деятельности в рамках объединения. На российское председательство была возложена особая миссия – всячески задействовать максимально быстрой и органичной интеграцией новых стран-участниц во все механизмы БРИКС.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре. -0-
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Основатель Megaupload заявил, что на дебатах победил БРИКС
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