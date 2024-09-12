https://ria.ru/20240912/briks-1972255820.html

Россия в рамках БРИКС уделяет большое внимание безопасности, заявил Путин

Россия в рамках БРИКС уделяет большое внимание безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024

Россия в рамках БРИКС уделяет большое внимание безопасности, заявил Путин

Россия в рамках БРИКС уделяет большое внимание вопросам безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:01

2024-09-12T12:01

2024-09-12T12:01

россия

санкт-петербург

владимир путин

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия в рамках БРИКС уделяет большое внимание вопросам безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент в четверг в Петербурге проводит встречу с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующими вопросы безопасности. "Разумеется, самое пристальное внимание российское председательство уделяет вопросам, входящим в вашу компетенцию, дорогие друзья, высоких представителей по вопросам безопасности", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240912/putin-1972244793.html

россия

санкт-петербург

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2024

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россия, санкт-петербург, владимир путин, брикс