https://ria.ru/20240912/briks-1972255820.html
Россия в рамках БРИКС уделяет большое внимание безопасности, заявил Путин
Россия в рамках БРИКС уделяет большое внимание безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
Россия в рамках БРИКС уделяет большое внимание безопасности, заявил Путин
Россия в рамках БРИКС уделяет большое внимание вопросам безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:01
2024-09-12T12:01
2024-09-12T12:01
россия
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владимир путин
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия в рамках БРИКС уделяет большое внимание вопросам безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент в четверг в Петербурге проводит встречу с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующими вопросы безопасности. "Разумеется, самое пристальное внимание российское председательство уделяет вопросам, входящим в вашу компетенцию, дорогие друзья, высоких представителей по вопросам безопасности", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240912/putin-1972244793.html
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россия, санкт-петербург, владимир путин, брикс
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, БРИКС
Россия в рамках БРИКС уделяет большое внимание безопасности, заявил Путин
Путин: Россия в рамках БРИКС уделяет большое внимание вопросам безопасности