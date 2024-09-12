https://ria.ru/20240912/briks-1972255229.html

БРИКС накопила опыт по борьбе в сфере безопасности, заявил Путин

БРИКС накопила опыт по борьбе в сфере безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024

БРИКС накопила опыт по борьбе в сфере безопасности, заявил Путин

БРИКС накопила значительный опыт в реагировании на вызовы в сфере безопасности, в том числе борьбы с киберпреступностью и терроризмом, заявил президент России... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:59

2024-09-12T11:59

2024-09-12T11:59

россия

санкт-петербург

владимир путин

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. БРИКС накопила значительный опыт в реагировании на вызовы в сфере безопасности, в том числе борьбы с киберпреступностью и терроризмом, заявил президент России Владимир Путин. Президент в четверг в Петербурге проводит встречу с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующими вопросы безопасности. "Мы отталкиваемся от накопленного БРИКС действительно солидного опыта взаимодействия в деле реагирования на угрозы терроризма и экстремизма, незаконного оборота оружия и наркотиков, транснациональной преступности и нелегальной миграции. Среди конкретных результатов совместной работы государств БРИКС отмечу создание специального электронного реестра для обмена данными о компьютерных атаках и инцидентах. На завершающей стадии находится согласование решения об учреждении в БРИКС совета по вопросам финансирования терроризма и отмывания денег", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240912/putin-1972247643.html

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россия, санкт-петербург, владимир путин, брикс