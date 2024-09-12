БРИКС накопила опыт по борьбе в сфере безопасности, заявил Путин
Путин: БРИКС накопила опыт в борьбе с киберпреступностью и терроризмом
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. БРИКС накопила значительный опыт в реагировании на вызовы в сфере безопасности, в том числе борьбы с киберпреступностью и терроризмом, заявил президент России Владимир Путин.
Президент в четверг в Петербурге проводит встречу с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующими вопросы безопасности.
"Мы отталкиваемся от накопленного БРИКС действительно солидного опыта взаимодействия в деле реагирования на угрозы терроризма и экстремизма, незаконного оборота оружия и наркотиков, транснациональной преступности и нелегальной миграции. Среди конкретных результатов совместной работы государств БРИКС отмечу создание специального электронного реестра для обмена данными о компьютерных атаках и инцидентах. На завершающей стадии находится согласование решения об учреждении в БРИКС совета по вопросам финансирования терроризма и отмывания денег", - сказал Путин.
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