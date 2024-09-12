https://ria.ru/20240912/briks-1972240864.html

Путин принял представителей стран БРИКС по вопросам безопасности

Путин принял представителей стран БРИКС по вопросам безопасности - РИА Новости, 12.09.2024

Путин принял представителей стран БРИКС по вопросам безопасности

Владимир Путин в Константиновском дворце принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, передает... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:16

2024-09-12T11:16

2024-09-12T11:30

россия

санкт-петербург

бразилия

владимир путин

брикс

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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СТРЕЛЬНА, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин в Константиновском дворце принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент РИА Новости.Встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября.БРИКС - межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китайской Народной Республики, Южно-Африканской Республики, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. Россия председательствует в организации в 2024 году.

https://ria.ru/20240911/belgrad-1972090597.html

россия

санкт-петербург

бразилия

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россия, санкт-петербург, бразилия, владимир путин, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)