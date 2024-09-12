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Путин принял представителей стран БРИКС по вопросам безопасности - РИА Новости, 12.09.2024
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11:16 12.09.2024 (обновлено: 11:30 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/briks-1972240864.html
Путин принял представителей стран БРИКС по вопросам безопасности
Путин принял представителей стран БРИКС по вопросам безопасности - РИА Новости, 12.09.2024
Путин принял представителей стран БРИКС по вопросам безопасности
Владимир Путин в Константиновском дворце принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, передает... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:16
2024-09-12T11:30
россия
санкт-петербург
бразилия
владимир путин
брикс
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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СТРЕЛЬНА, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин в Константиновском дворце принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент РИА Новости.Встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября.БРИКС - межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китайской Народной Республики, Южно-Африканской Республики, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. Россия председательствует в организации в 2024 году.
https://ria.ru/20240911/belgrad-1972090597.html
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россия, санкт-петербург, бразилия, владимир путин, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Санкт-Петербург, Бразилия, Владимир Путин, БРИКС, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

Путин принял представителей стран БРИКС по вопросам безопасности

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВстреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
Встреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Встреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин в Константиновском дворце принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября.
БРИКС - межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китайской Народной Республики, Южно-Африканской Республики, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. Россия председательствует в организации в 2024 году.
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РоссияСанкт-ПетербургБразилияВладимир ПутинБРИКСВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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