https://ria.ru/20240912/briks-1972240864.html
Путин принял представителей стран БРИКС по вопросам безопасности
Путин принял представителей стран БРИКС по вопросам безопасности - РИА Новости, 12.09.2024
Путин принял представителей стран БРИКС по вопросам безопасности
Владимир Путин в Константиновском дворце принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, передает... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:16
2024-09-12T11:16
2024-09-12T11:30
россия
санкт-петербург
бразилия
владимир путин
брикс
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972041834_0:264:3118:2018_1920x0_80_0_0_3303d0c97ef3d8536461ddeee0e6b580.jpg
СТРЕЛЬНА, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин в Константиновском дворце принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент РИА Новости.Встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября.БРИКС - межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китайской Народной Республики, Южно-Африканской Республики, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. Россия председательствует в организации в 2024 году.
https://ria.ru/20240911/belgrad-1972090597.html
россия
санкт-петербург
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972041834_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_e0565bd9d0c272760cd715008fc0a461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, бразилия, владимир путин, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Санкт-Петербург, Бразилия, Владимир Путин, БРИКС, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
СТРЕЛЬНА, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин в Константиновском дворце принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября.
БРИКС - межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китайской Народной Республики, Южно-Африканской Республики, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. Россия председательствует в организации в 2024 году.