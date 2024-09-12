В БРИКС намерены развивать диалог со странами Глобального Юга
Документ БРИКС: диалог со странами Глобального Юга представляет особый интерес
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВстреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Встреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Диалог с государствами Глобального Юга представляет особый интерес для стран БРИКС, сообщается в справочных материалах, подготовленных к встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
"Особый интерес представляет диалог стран БРИКС с государствами Глобального Юга. Все большее число стран в Азии, Африке и Латинской Америке стремятся проводить национально ориентированную политику с опорой на принципы независимости и самостоятельности, государственного суверенитета и культурно-цивилизационной самобытности. Выстраивают сотрудничество, исходя из собственных прагматических интересов, несмотря на оказываемое на многих из них беспрецедентное давление", - сообщается в документе.
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Отмечается, что встреча имеет большое значение на фоне усиления конфронтации и непредсказуемости в мировых делах, ухудшения ситуации в мировой экономике и финансах, множащихся препятствий на пути к достижению целей устойчивого развития.
"При этом важно подчеркнуть, что объединение БРИКС не является антизападным альянсом, стремится к поиску баланса интересов, а не к соперничеству с кем бы то ни было", - говорится в материалах к мероприятию.
Встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября.