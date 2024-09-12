https://ria.ru/20240912/briks-1972223325.html

В БРИКС намерены развивать диалог со странами Глобального Юга

В БРИКС намерены развивать диалог со странами Глобального Юга - РИА Новости, 12.09.2024

В БРИКС намерены развивать диалог со странами Глобального Юга

Диалог с государствами Глобального Юга представляет особый интерес для стран БРИКС, сообщается в справочных материалах, подготовленных к встрече высоких... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:45

2024-09-12T09:45

2024-09-12T09:45

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азия

африка

латинская америка

брикс

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Диалог с государствами Глобального Юга представляет особый интерес для стран БРИКС, сообщается в справочных материалах, подготовленных к встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. "Особый интерес представляет диалог стран БРИКС с государствами Глобального Юга. Все большее число стран в Азии, Африке и Латинской Америке стремятся проводить национально ориентированную политику с опорой на принципы независимости и самостоятельности, государственного суверенитета и культурно-цивилизационной самобытности. Выстраивают сотрудничество, исходя из собственных прагматических интересов, несмотря на оказываемое на многих из них беспрецедентное давление", - сообщается в документе. Отмечается, что встреча имеет большое значение на фоне усиления конфронтации и непредсказуемости в мировых делах, ухудшения ситуации в мировой экономике и финансах, множащихся препятствий на пути к достижению целей устойчивого развития. "При этом важно подчеркнуть, что объединение БРИКС не является антизападным альянсом, стремится к поиску баланса интересов, а не к соперничеству с кем бы то ни было", - говорится в материалах к мероприятию. Встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября.

https://ria.ru/20240906/briks-1970958625.html

https://ria.ru/20240911/brics-1972030663.html

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в мире, азия, африка, латинская америка, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)