https://ria.ru/20240912/briks-1972203101.html
Китай призвал страны БРИКС продвигать сотрудничество в борьбе с терроризмом
Китай призвал страны БРИКС продвигать сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 12.09.2024
Китай призвал страны БРИКС продвигать сотрудничество в борьбе с терроризмом
Страны БРИКС должны продвигать сотрудничество в борьбе с терроризмом и киберпреступлениями, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече высоких... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T04:57
2024-09-12T04:57
2024-09-12T04:57
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ПЕКИН, 12 сен - РИА Новости. Страны БРИКС должны продвигать сотрудничество в борьбе с терроризмом и киберпреступлениями, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече высоких представителей БРИКС, курирующих вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге. По словам Ван И, государства-члены БРИКС имеют схожие позиции и общие интересы по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности. "Необходимо укреплять консенсус, усиливать координацию, продвигать долгосрочное и устойчивое соответствующее сотрудничество", - приводит слова дипломата официальный сайт МИД КНР. Ван И подчеркнул необходимость поддерживать ООН в ее центральной координирующей роли в глобальном контртеррористическом сотрудничестве, выступать против "двойных стандартов", а также политизации вопросов борьбы с терроризмом. Дипломат также призвал оказывать содействие созданию более справедливой и рациональной системы управления интернетом, которая отражает волю и интересы большинства стран. "(Необходимо) усиливать многостороннюю координацию, принимать активное участие в разработке правил в сферах борьбы с терроризмом и кибербезопасности, усиливать голос и влияние стран БРИКС, а также защищать общие интересы", - добавил Ван И.
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ван и (политик), брикс, оон, китай, санкт-петербург, в мире
Ван И (политик), БРИКС, ООН, Китай, Санкт-Петербург, В мире
Китай призвал страны БРИКС продвигать сотрудничество в борьбе с терроризмом
Ван И: сраны БРИКС должны продвигать сотрудничество в борьбе с терроризмом
ПЕКИН, 12 сен - РИА Новости. Страны БРИКС должны продвигать сотрудничество в борьбе с терроризмом и киберпреступлениями, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече высоких представителей БРИКС, курирующих вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге.
По словам Ван И, государства-члены БРИКС имеют схожие позиции и общие интересы по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности.
"Необходимо укреплять консенсус, усиливать координацию, продвигать долгосрочное и устойчивое соответствующее сотрудничество", - приводит слова дипломата официальный сайт МИД КНР.
Ван И подчеркнул необходимость поддерживать ООН
в ее центральной координирующей роли в глобальном контртеррористическом сотрудничестве, выступать против "двойных стандартов", а также политизации вопросов борьбы с терроризмом.
Дипломат также призвал оказывать содействие созданию более справедливой и рациональной системы управления интернетом, которая отражает волю и интересы большинства стран.
"(Необходимо) усиливать многостороннюю координацию, принимать активное участие в разработке правил в сферах борьбы с терроризмом и кибербезопасности, усиливать голос и влияние стран БРИКС, а также защищать общие интересы", - добавил Ван И.