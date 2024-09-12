https://ria.ru/20240912/audiogidy-1972208817.html

МТС запустит до 15 созданных с помощью нейросетей аудиогидов по городам

МТС запустит до 15 созданных с помощью нейросетей аудиогидов по городам - РИА Новости, 12.09.2024

МТС запустит до 15 созданных с помощью нейросетей аудиогидов по городам

МТС в 2025 году запустит 10-15 аудиогидов по городам России, созданных с помощью нейросетей, помимо этого будут выпущены речные аудиогиды, рассказали РИА... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T07:22

2024-09-12T07:22

2024-09-12T07:22

россия

екатеринбург

астраханская область

мтс

технологии

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МТС в 2025 году запустит 10-15 аудиогидов по городам России, созданных с помощью нейросетей, помимо этого будут выпущены речные аудиогиды, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора. "В течение следующего года МТС планирует запустить 10-15 новых аудиогидов, созданных с помощью Big Data, искусственного интеллекта и нейросетей. Комплексное использование цифровых инструментов позволяет делать такой продукт более полезным и востребованным: так, большие данные помогают определить самые популярные туристические локации для включения их в маршруты гидов, а нейросети можно использовать для обработки контента, собранного с помощью региональных краеведов, историков и вовлеченных жителей", - рассказали в компании. За последние несколько лет компания создала десятки гидов в разных форматах - иммерсивный спектакль в Екатеринбурге, аудиогид "Казань кинематографическая", серию аудиоспектаклей "Волжские истории", рассказывающих о стоящих на Волге городах от Ярославской до Астраханской области. "Это направление деятельности мы намерены продолжать и развивать дальше - в частности, в следующем году планируются к запуску речные гиды в Казани и Нижнем Новгороде", - добавили в сообщении. Всего к настоящему моменту МТС запустила 105 аудиогидов в 48 регионах России. Среди них есть гиды как по крупным и малым городам, так и по труднодоступным и удаленным местам - национальным паркам, заповедникам и другим природным достопримечательностям. Вместе с аудиогидами путешественники могут изучить историю Самарской Луки, познакомиться с особенностями флоры и фауны Красноярских Столбов, Плещеева озера в Ярославской области, Сенгилеевских гор в Ульяновске, челябинского Зюраткуля и других известных природных достопримечательностей России. Отмечается, что помимо традиционного аудиоформата, МТС использует технологии AR и VR – например, посетители сочинского Дендрария могут увидеть цветение мимозы и магнолии в дополненной реальности, а в музеях Сибири можно понаблюдать за северным сиянием на плато Путорана через VR-очки. "Аудиогиды помогают сохранять историческое наследие и ближе знакомиться с культурным разнообразием регионов России. Часть гидов уже переведены на национальные языки – к примеру, аудиогид по маршруту Казань-Болгар доступен в приложении MTC Live на русском и татарском языках", - заключили в компании.

https://ria.ru/20240909/neyroset-1971507866.html

https://ria.ru/20240905/putin-1970786295.html

россия

екатеринбург

астраханская область

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россия, екатеринбург, астраханская область, мтс, технологии