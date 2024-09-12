https://ria.ru/20240912/alyuminiy-1972199826.html

Россия вновь стала основным поставщиком алюминия в Южную Корею

Россия вновь стала основным поставщиком алюминия в Южную Корею - РИА Новости, 12.09.2024

Россия вновь стала основным поставщиком алюминия в Южную Корею

Россия в июле вновь стала основным поставщиком алюминия в Южную Корею, нарастив его экспорт в полтора раза, до максимальных с марта 29,8 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T03:09

2024-09-12T03:09

2024-09-12T03:09

россия

южная корея

австралия

экономика

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия в июле вновь стала основным поставщиком алюминия в Южную Корею, нарастив его экспорт в полтора раза, до максимальных с марта 29,8 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости на сновании данных корейской статслужбы. Июльские поставки алюминия из России в Южную Корею выросли по сравнению с июнем в 1,48 раза, до максимальных с марта 29,8 тысячи тонн, или 78 миллионов долларов. В последний раз до этого РФ была первой по его поставкам в марте, а с апреля по июнь занимала 2-4 места. Также в топ-5 главных поставщиков алюминия в июле вошли Австралия (28,79 тысячи тонн), Индия (19,04 тысячи тонн), Малайзия (14,78 тысячи тонн) и Катар (8,21 тысячи тонн). Кроме того в небольших объемах Москва поставляла Сеулу алюминиевую проволоку - 541,8 тонны, и алюминиевые листы, ленты и так далее толщиной более 0,2 миллиметра - 146,5 тонны. Общие объемы экспорта Россией алюминия и изделий из него в Южную Корею растут второй месяц подряд после пары месяцев сокращения. В июле они увеличились по сравнению с июнем в 1,5 раза, до максимальных с марта 30,5 тысячи тонн, или 80 миллионов долларов. При этом по поставкам алюминия и изделий из него Россия заняла третье место с долей в 11,4%. Первые два места заняли Китай с долей в 14,5% (38,8 тысячи тонн) и Австралия - 13,3% (35,5 тысячи тонн). По итогам семи месяцев общий объем поставок алюминия и изделий из него в Южную Корею из РФ достиг 185,4 тысячи тонн на 542 миллиона долларов. Это на 17% больше, чем за такой же период прошлого года. А за весь 2023 год Сеул приобрел у Москвы 286,8 тысячи тонн алюминия на 701 миллион долларов.

https://ria.ru/20240710/alyuminiy-1958790203.html

https://ria.ru/20240903/rusal-1970088681.html

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россия, южная корея, австралия, экономика