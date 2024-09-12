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"Аэрофлот" впервые запускает прямые рейсы из Петербурга в Бангкок - РИА Новости, 12.09.2024
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12:35 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/aeroflot-1972265050.html
"Аэрофлот" впервые запускает прямые рейсы из Петербурга в Бангкок
"Аэрофлот" впервые запускает прямые рейсы из Петербурга в Бангкок - РИА Новости, 12.09.2024
"Аэрофлот" впервые запускает прямые рейсы из Петербурга в Бангкок
Авиакомпания "Аэрофлот" впервые запускает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок (Таиланд), сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:35
2024-09-12T12:35
санкт-петербург
бангкок
таиланд
аэрофлот
пулково (аэропорт)
авиасообщение
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" впервые запускает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок (Таиланд), сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты стартуют в зимнем сезонном расписании, с 31 октября 2024 года. Они будут выполняться два раза в неделю на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A330. Вылет рейса SU620 из аэропорта Пулково запланирован по четвергам и субботам, обратный рейс SU621 из Бангкока — по пятницам и воскресеньям. Благодаря новой воздушной линии жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут путешествовать в столицу Таиланда без пересадок в Москве. В октябре 2023 года "Аэрофлот" впервые запустил прямые рейсы из Северной столицы на Пхукет, которые также продолжатся в текущем и в предстоящем зимнем расписании. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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санкт-петербург, бангкок, таиланд, аэрофлот, пулково (аэропорт), авиасообщение
Санкт-Петербург, Бангкок, Таиланд, Аэрофлот, Пулково (аэропорт), Авиасообщение

"Аэрофлот" впервые запускает прямые рейсы из Петербурга в Бангкок

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Airbus 330
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Airbus 330
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" впервые запускает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок (Таиланд), сообщает пресс-служба перевозчика.
Полеты стартуют в зимнем сезонном расписании, с 31 октября 2024 года. Они будут выполняться два раза в неделю на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A330. Вылет рейса SU620 из аэропорта Пулково запланирован по четвергам и субботам, обратный рейс SU621 из Бангкока — по пятницам и воскресеньям.
Благодаря новой воздушной линии жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут путешествовать в столицу Таиланда без пересадок в Москве. В октябре 2023 года "Аэрофлот" впервые запустил прямые рейсы из Северной столицы на Пхукет, которые также продолжатся в текущем и в предстоящем зимнем расписании.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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Санкт-ПетербургБангкокТаиландАэрофлотПулково (аэропорт)Авиасообщение
 
 
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