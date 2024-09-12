https://ria.ru/20240912/aeroflot-1972265050.html

"Аэрофлот" впервые запускает прямые рейсы из Петербурга в Бангкок

"Аэрофлот" впервые запускает прямые рейсы из Петербурга в Бангкок - РИА Новости, 12.09.2024

"Аэрофлот" впервые запускает прямые рейсы из Петербурга в Бангкок

Авиакомпания "Аэрофлот" впервые запускает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок (Таиланд), сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:35

2024-09-12T12:35

2024-09-12T12:35

санкт-петербург

бангкок

таиланд

аэрофлот

пулково (аэропорт)

авиасообщение

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" впервые запускает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок (Таиланд), сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты стартуют в зимнем сезонном расписании, с 31 октября 2024 года. Они будут выполняться два раза в неделю на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A330. Вылет рейса SU620 из аэропорта Пулково запланирован по четвергам и субботам, обратный рейс SU621 из Бангкока — по пятницам и воскресеньям. Благодаря новой воздушной линии жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут путешествовать в столицу Таиланда без пересадок в Москве. В октябре 2023 года "Аэрофлот" впервые запустил прямые рейсы из Северной столицы на Пхукет, которые также продолжатся в текущем и в предстоящем зимнем расписании. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

https://ria.ru/20240911/aeroflot-1972081829.html

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таиланд

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Артем Смирнов

санкт-петербург, бангкок, таиланд, аэрофлот, пулково (аэропорт), авиасообщение