https://ria.ru/20240911/zerno-1972122879.html

Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2024 году

Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2024 году - РИА Новости, 11.09.2024

Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2024 году

Валовой сбор зерна в России уже превысил 97 миллионов тонн, из них 72 миллиона тонн приходится на пшеницу, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, отметив, что... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:33

2024-09-11T16:33

2024-09-11T17:14

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Валовой сбор зерна в России уже превысил 97 миллионов тонн, из них 72 миллиона тонн приходится на пшеницу, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, отметив, что министерство сохраняет прогноз на уровне 132 миллионов тонн."На данный момент в целом по стране зерновые культуры обмолочены с 33 миллионов гектаров — это порядка 70% площадей. Валовой сбор на сегодня составляет более 97 миллионов тонн, из них пшеницы — 72 миллиона. При этом важно отметить, что качество нашего зерна гораздо лучше, чем в прошлом году. Несмотря на все сложности, благодаря высокой технологичности наших аграриев мы сохраняем прогноз производства зерновых на уровне 132 миллионов тонн", — сказала Лут на совещании с членами правительства.Она отметила, что министерство также ожидает хороших результатов в отношении масличных, сахарной свеклы, овощей и картофеля.

https://ria.ru/20240830/eksport-1969447397.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)