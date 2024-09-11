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Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2024 году - РИА Новости, 11.09.2024
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16:33 11.09.2024 (обновлено: 17:14 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/zerno-1972122879.html
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2024 году
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2024 году - РИА Новости, 11.09.2024
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2024 году
Валовой сбор зерна в России уже превысил 97 миллионов тонн, из них 72 миллиона тонн приходится на пшеницу, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, отметив, что... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:33
2024-09-11T17:14
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Валовой сбор зерна в России уже превысил 97 миллионов тонн, из них 72 миллиона тонн приходится на пшеницу, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, отметив, что министерство сохраняет прогноз на уровне 132 миллионов тонн."На данный момент в целом по стране зерновые культуры обмолочены с 33 миллионов гектаров — это порядка 70% площадей. Валовой сбор на сегодня составляет более 97 миллионов тонн, из них пшеницы — 72 миллиона. При этом важно отметить, что качество нашего зерна гораздо лучше, чем в прошлом году. Несмотря на все сложности, благодаря высокой технологичности наших аграриев мы сохраняем прогноз производства зерновых на уровне 132 миллионов тонн", — сказала Лут на совещании с членами правительства.Она отметила, что министерство также ожидает хороших результатов в отношении масличных, сахарной свеклы, овощей и картофеля.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2024 году

Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2024 году в 132 миллиона тонн

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пшеница. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Валовой сбор зерна в России уже превысил 97 миллионов тонн, из них 72 миллиона тонн приходится на пшеницу, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, отметив, что министерство сохраняет прогноз на уровне 132 миллионов тонн.
"На данный момент в целом по стране зерновые культуры обмолочены с 33 миллионов гектаров — это порядка 70% площадей. Валовой сбор на сегодня составляет более 97 миллионов тонн, из них пшеницы — 72 миллиона. При этом важно отметить, что качество нашего зерна гораздо лучше, чем в прошлом году. Несмотря на все сложности, благодаря высокой технологичности наших аграриев мы сохраняем прогноз производства зерновых на уровне 132 миллионов тонн", — сказала Лут на совещании с членами правительства.
Она отметила, что министерство также ожидает хороших результатов в отношении масличных, сахарной свеклы, овощей и картофеля.
Здание министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В Минсельхозе сообщили об увеличении размера пошлин на экспорт зерна
30 августа, 13:00
 
ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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