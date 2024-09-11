https://ria.ru/20240911/vsu-1972013817.html
"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте
"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте - РИА Новости, 11.09.2024
"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте
Вооруженные силы Украины терпят неудачи в Донбассе на фоне продвижения российской армии, заявил польский генерал Богуслав Пацек в интервью TOK FM. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:52
2024-09-11T10:52
2024-09-11T11:35
в мире
донбасс
украина
польша
сергей шойгу
вооруженные силы украины
политика
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966922807_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c51846cef318b472c720ec14f245d3d.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины терпят неудачи в Донбассе на фоне продвижения российской армии, заявил польский генерал Богуслав Пацек в интервью TOK FM."Украина проигрывает в Донбассе. Русские идут вперед, причем очень бодро и смело", — говорится в материале.По его словам, украинцам из-за тяжелой ситуации на фронте приходится прибегать к использованию неоднозначных методов, которые могут навредить их репутации, таких как применение беспилотников с расплавленным металлом. Кроме того, положение на передовой также влияет на само правительство страны, где происходят крупные перестановки."Проблем у Украины предостаточно: большая эмиграция, коррупция, кумовство. Я полагаю, Зеленский с ужасом думает о том, во что все это может вылиться", — подытожил польский генерал.Накануне Минобороны сообщило, что российские военные освободили Красногоровку, Григоровку, Галицыновку и Водяное в Донецкой Народной Республике.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20240911/cnn-1971996555.html
https://ria.ru/20240911/forbes-1971988658.html
донбасс
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966922807_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9279090a9e2ffdb798c2d23ec8614a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, украина, польша, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика, владимир зеленский
В мире, Донбасс, Украина, Польша, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Политика, Владимир Зеленский
"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте
Генерал Пацек: ВСУ проигрывают в Донбассе на фоне продвижения российских военных