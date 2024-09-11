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"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте

"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте - РИА Новости, 11.09.2024

"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте

Вооруженные силы Украины терпят неудачи в Донбассе на фоне продвижения российской армии, заявил польский генерал Богуслав Пацек в интервью TOK FM. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:52

2024-09-11T10:52

2024-09-11T11:35

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донбасс

украина

польша

сергей шойгу

вооруженные силы украины

политика

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины терпят неудачи в Донбассе на фоне продвижения российской армии, заявил польский генерал Богуслав Пацек в интервью TOK FM."Украина проигрывает в Донбассе. Русские идут вперед, причем очень бодро и смело", — говорится в материале.По его словам, украинцам из-за тяжелой ситуации на фронте приходится прибегать к использованию неоднозначных методов, которые могут навредить их репутации, таких как применение беспилотников с расплавленным металлом. Кроме того, положение на передовой также влияет на само правительство страны, где происходят крупные перестановки."Проблем у Украины предостаточно: большая эмиграция, коррупция, кумовство. Я полагаю, Зеленский с ужасом думает о том, во что все это может вылиться", — подытожил польский генерал.Накануне Минобороны сообщило, что российские военные освободили Красногоровку, Григоровку, Галицыновку и Водяное в Донецкой Народной Республике.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, донбасс, украина, польша, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика, владимир зеленский