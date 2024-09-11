https://ria.ru/20240911/vef-1972122381.html
Трутнев сообщил об участниках ВЭФ из недружественных стран
Трутнев сообщил об участниках ВЭФ из недружественных стран - РИА Новости, 11.09.2024
Трутнев сообщил об участниках ВЭФ из недружественных стран
В девятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) приняли участие представители бизнеса и дипломатических корпусов 16 недружественных России государств,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:30
2024-09-11T16:30
2024-09-11T16:49
россия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
дальний восток
юрий трутнев
владимир путин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В девятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) приняли участие представители бизнеса и дипломатических корпусов 16 недружественных России государств, сообщил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."Достаточно широко были представлены (на ВЭФ – ред.) страны Азиатско-Тихоокеанского региона и других регионов мира. Среди участников, в том числе были представители бизнеса и дипломатических корпусов 16 недружественных государств", - сказал Трутнев на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.По его словам, это подчеркивает интерес окружающего мира к России, к работе на территории Дальнего Востока.
https://ria.ru/20240911/vef-1972121768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальний восток, юрий трутнев, владимир путин
Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Дальний Восток, Юрий Трутнев, Владимир Путин
Трутнев сообщил об участниках ВЭФ из недружественных стран
Трутнев: в ВЭФ-2024 приняли участие представители 16 недружественных стран