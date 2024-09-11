https://ria.ru/20240911/ukraina-1972084732.html

Россия не примет ультиматумы по Украине, заявил Рябков

Россия не примет ультиматумы по Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 11.09.2024

Россия не примет ультиматумы по Украине, заявил Рябков

Россия не примет какие-либо ультиматумы относительно украинского конфликта, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью каналу Russia Today, видео... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:43

2024-09-11T13:43

2024-09-11T13:43

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия не примет какие-либо ультиматумы относительно украинского конфликта, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью каналу Russia Today, видео опубликовано в Telegram-канале RT News."Россия не примет никакие ультиматумы, как бы их ни описывали, в каком формате их бы ни представляли, будь то копенгагенский, бюргенштокский (места проведения "конференций" по Украине - ред.). Ни в коем случае. Им нужно просто увидеть реальность и сравнить то, что они видят на поле боя, с их неправдоподобной идеей о том, что возможно, а что - нет с Россией", - сказал Рябков.Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240911/ukraina-1972039351.html

https://ria.ru/20240911/ukraina-1971984884.html

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россия, украина, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)