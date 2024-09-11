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Украина хочет, чтобы Индия модерировала переговоры с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
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11:55 11.09.2024 (обновлено: 14:51 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/ukraina-1972039351.html
Украина хочет, чтобы Индия модерировала переговоры с Россией, пишут СМИ
Украина хочет, чтобы Индия модерировала переговоры с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
Украина хочет, чтобы Индия модерировала переговоры с Россией, пишут СМИ
Украина хочет, чтобы Индия была модератором переговоров между Москвой и Киевом, передает агентство Блумберг со ссылкой на украинского посла в Нью-Дели... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:55
2024-09-11T14:51
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украина хочет, чтобы Индия была модератором переговоров между Москвой и Киевом, передает агентство Блумберг со ссылкой на украинского посла в Нью-Дели Александра Полищука. Ранее газета New York Times сообщала, что украинские чиновники не видят Индию в качестве посредника между Украиной и Россией, несмотря на то, что премьер-министр Нарендра Моди заявил о готовности внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине. "Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры между двумя воюющими странами", - говорится в сообщении. По мнению Полищука, Индия должна играть более активную роль в урегулировании конфликта, раз она рассчитывает на постоянное членство в Совбезе ООН. Он добавил, что она не должна довольствоваться ролью "почтальона", передающего сообщения между РФ и Украиной. Посол также напомнил, что Киев предложил Нью-Дели провести конференцию по Украине, однако, указал он, неясно, согласится ли на это предложение индийская сторона. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240823/indiya-1968139694.html
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в мире, украина, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, юрий ушаков, оон, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Юрий Ушаков, ООН, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украина хочет, чтобы Индия модерировала переговоры с Россией, пишут СМИ

Bloomberg: Украина хочет, чтобы Индия была модератором переговоров с Россией

© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украина хочет, чтобы Индия была модератором переговоров между Москвой и Киевом, передает агентство Блумберг со ссылкой на украинского посла в Нью-Дели Александра Полищука.
Ранее газета New York Times сообщала, что украинские чиновники не видят Индию в качестве посредника между Украиной и Россией, несмотря на то, что премьер-министр Нарендра Моди заявил о готовности внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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"Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры между двумя воюющими странами", - говорится в сообщении.
По мнению Полищука, Индия должна играть более активную роль в урегулировании конфликта, раз она рассчитывает на постоянное членство в Совбезе ООН. Он добавил, что она не должна довольствоваться ролью "почтальона", передающего сообщения между РФ и Украиной.
Посол также напомнил, что Киев предложил Нью-Дели провести конференцию по Украине, однако, указал он, неясно, согласится ли на это предложение индийская сторона.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
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В миреУкраинаРоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиЮрий УшаковООННАТОВооруженные силы Украины
 
 
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