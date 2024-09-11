Пушков назвал решение об ударах по России делом нескольких дней
Сенатор Пушков: решение об ударах ВСУ вглубь России будет делом нескольких дней
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков считает, что принятие решения об ударах западным оружием вглубь территории России - дело нескольких дней.
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"Решение об ударах по территории России явно готовится. Слишком много вокруг этого разговоров и намеков, чтобы был дан задний ход. Даже если оно еще не принято, то, похоже, это дело нескольких дней. Вброс через The Guardian не случаен. Идет подготовка общественного мнения", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве Великобритании написала, что решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям на территории России уже принято. Как отмечает издание, ожидается, что решение не будет публично объявлено в пятницу, когда премьер Британии Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.