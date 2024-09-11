https://ria.ru/20240911/udary-1972189332.html

Пушков назвал решение об ударах по России делом нескольких дней

Пушков назвал решение об ударах по России делом нескольких дней - РИА Новости, 12.09.2024

Пушков назвал решение об ударах по России делом нескольких дней

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков считает, что принятие решения об ударах западным оружием вглубь территории России - дело нескольких... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-11T23:23

2024-09-11T23:23

2024-09-12T02:06

россия

киев

великобритания

алексей пушков

кир стармер

джо байден

совет федерации рф

нато

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков считает, что принятие решения об ударах западным оружием вглубь территории России - дело нескольких дней. "Решение об ударах по территории России явно готовится. Слишком много вокруг этого разговоров и намеков, чтобы был дан задний ход. Даже если оно еще не принято, то, похоже, это дело нескольких дней. Вброс через The Guardian не случаен. Идет подготовка общественного мнения", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Ранее газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве Великобритании написала, что решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям на территории России уже принято. Как отмечает издание, ожидается, что решение не будет публично объявлено в пятницу, когда премьер Британии Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240911/britaniya-1972183507.html

россия

киев

великобритания

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Наталья Макарова

россия, киев, великобритания, алексей пушков, кир стармер, джо байден, совет федерации рф, нато, вооруженные силы украины