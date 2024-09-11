https://ria.ru/20240911/trud-1972083663.html

Мальчикам в школах дадут возможность попробовать себя в кулинарии

Мальчикам в школах дадут возможность попробовать себя в кулинарии - РИА Новости, 11.09.2024

Мальчикам в школах дадут возможность попробовать себя в кулинарии

Мальчикам в российских школах дадут возможность на уроках труда попробовать себя в области кулинарии, этот вопрос проработан с психологами, заявил глава... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:40

2024-09-11T13:40

2024-09-11T14:55

общество

россия

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мальчикам в российских школах дадут возможность на уроках труда попробовать себя в области кулинарии, этот вопрос проработан с психологами, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Дали возможность школе не только отдельно обучать мальчиков и девочек (на уроках труда - ред.), но если мальчик хочет постичь секрет кулинарии - дать такую возможность. Соответственно, девочкам тоже разные наполнения. Поэтому мы здесь тоже с психологами говорили, с педагогами", - сказал министр в ходе XI Общероссийского родительского собрания в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". С 1 сентября в школы РФ вернулись уроки "труда". Дети будут учиться основам конструирования, робототехники, работы с беспилотными авиационными системами, изучать компьютерную графику и черчение, а также практиковаться в кулинарии, кройке и шитье.

https://ria.ru/20240901/shkoly-1969772896.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование