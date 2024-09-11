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Мальчикам в школах дадут возможность попробовать себя в кулинарии - РИА Новости, 11.09.2024
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13:40 11.09.2024 (обновлено: 14:55 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/trud-1972083663.html
Мальчикам в школах дадут возможность попробовать себя в кулинарии
Мальчикам в школах дадут возможность попробовать себя в кулинарии - РИА Новости, 11.09.2024
Мальчикам в школах дадут возможность попробовать себя в кулинарии
Мальчикам в российских школах дадут возможность на уроках труда попробовать себя в области кулинарии, этот вопрос проработан с психологами, заявил глава... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:40
2024-09-11T14:55
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мальчикам в российских школах дадут возможность на уроках труда попробовать себя в области кулинарии, этот вопрос проработан с психологами, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Дали возможность школе не только отдельно обучать мальчиков и девочек (на уроках труда - ред.), но если мальчик хочет постичь секрет кулинарии - дать такую возможность. Соответственно, девочкам тоже разные наполнения. Поэтому мы здесь тоже с психологами говорили, с педагогами", - сказал министр в ходе XI Общероссийского родительского собрания в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". С 1 сентября в школы РФ вернулись уроки "труда". Дети будут учиться основам конструирования, робототехники, работы с беспилотными авиационными системами, изучать компьютерную графику и черчение, а также практиковаться в кулинарии, кройке и шитье.
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Мальчикам в школах дадут возможность попробовать себя в кулинарии

Кравцов: школьники-мальчики на уроках труда смогут попробовать себя в кулинарии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУрок труда
Урок труда - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Урок труда. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мальчикам в российских школах дадут возможность на уроках труда попробовать себя в области кулинарии, этот вопрос проработан с психологами, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Дали возможность школе не только отдельно обучать мальчиков и девочек (на уроках труда - ред.), но если мальчик хочет постичь секрет кулинарии - дать такую возможность. Соответственно, девочкам тоже разные наполнения. Поэтому мы здесь тоже с психологами говорили, с педагогами", - сказал министр в ходе XI Общероссийского родительского собрания в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
С 1 сентября в школы РФ вернулись уроки "труда". Дети будут учиться основам конструирования, робототехники, работы с беспилотными авиационными системами, изучать компьютерную графику и черчение, а также практиковаться в кулинарии, кройке и шитье.
Школьники - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В школах с 1 сентября появятся несколько новых предметов
1 сентября, 08:05
 
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