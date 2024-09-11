https://ria.ru/20240911/tramp-1972109050.html

Трамп заявил, что первый раунд дебатов с Харрис прошел великолепно

Трамп заявил, что первый раунд дебатов с Харрис прошел великолепно - РИА Новости, 11.09.2024

Трамп заявил, что первый раунд дебатов с Харрис прошел великолепно

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не настроен проводить новые теледебаты со своим оппонентом от демократов Камалой... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:30

2024-09-11T15:30

2024-09-11T15:42

предвыборные дебаты харрис и трампа

дональд трамп

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камала харрис

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ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не настроен проводить новые теледебаты со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис, поскольку состоявшийся накануне первый раунд публичных дискуссий прошел для него великолепно."Я не настроен этого делать, поскольку я победил с большим перевесом. Мы выиграли дебаты", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News, подводя итог первому раунду теледебатов с Харрис на телеканале ABC.По мнению политика-республиканца, его выступление было "блестящим". В то же время, Трамп пожаловался на "нечестный характер" дискуссии, поскольку модераторы от телеканала "постоянно поправляли" его за те или иные высказывания, но не принимали аналогичных мер в отношении Харрис."Я считаю, что телеканал ABC вчера вечером сильно пострадал. Честно говоря, у них следовало бы отобрать лицензию за то, как они провели это мероприятие", - указал кандидат в президенты США от республиканцев.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240911/tramp-1972110558.html

https://ria.ru/20240911/kharris-1972054741.html

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предвыборные дебаты харрис и трампа, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, камала харрис, сша, в мире