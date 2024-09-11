https://ria.ru/20240911/tramp-1971973319.html

"Трое против одного". Трамп высказался о дебатах с Харрис

"Трое против одного". Трамп высказался о дебатах с Харрис - РИА Новости, 11.09.2024

"Трое против одного". Трамп высказался о дебатах с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подвел итог завершившимся менее часа назад теледебатам с его оппонентом от демократов Камалой... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T06:07

2024-09-11T06:07

2024-09-11T06:13

предвыборные дебаты харрис и трампа

сша

камала харрис

выборы президента сша — 2024

дональд трамп

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подвел итог завершившимся менее часа назад теледебатам с его оппонентом от демократов Камалой Харрис, назвав их "лучшими" за всю его политическую карьеру."Я считаю, что это были мои лучшие дебаты за все время, особенно потому, что в них участвовали трое против одного!", - эмоционально написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social.Политик добавил, что, по мнению других людей, его публичное выступление этим вечером ознаменовало собой "большую победу".Предвыборные дебаты Харрис и Трампа прошли на площадке телеканала ABC. Кандидат на пост президента от демократов уже дала понять, что готова к проведению следующего раунда дискуссии со своим политическим оппонентом.

https://ria.ru/20240911/debaty-1971973407.html

https://ria.ru/20240911/kharris-1971971740.html

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предвыборные дебаты харрис и трампа, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, в мире