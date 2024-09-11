https://ria.ru/20240911/tramp-1971973319.html
"Трое против одного". Трамп высказался о дебатах с Харрис
"Трое против одного". Трамп высказался о дебатах с Харрис - РИА Новости, 11.09.2024
"Трое против одного". Трамп высказался о дебатах с Харрис
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подвел итог завершившимся менее часа назад теледебатам с его оппонентом от демократов Камалой... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T06:07
2024-09-11T06:07
2024-09-11T06:13
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подвел итог завершившимся менее часа назад теледебатам с его оппонентом от демократов Камалой Харрис, назвав их "лучшими" за всю его политическую карьеру."Я считаю, что это были мои лучшие дебаты за все время, особенно потому, что в них участвовали трое против одного!", - эмоционально написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social.Политик добавил, что, по мнению других людей, его публичное выступление этим вечером ознаменовало собой "большую победу".Предвыборные дебаты Харрис и Трампа прошли на площадке телеканала ABC. Кандидат на пост президента от демократов уже дала понять, что готова к проведению следующего раунда дискуссии со своим политическим оппонентом.
https://ria.ru/20240911/debaty-1971973407.html
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предвыборные дебаты харрис и трампа, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, в мире
Предвыборные дебаты Харрис и Трампа, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, В мире
"Трое против одного". Трамп высказался о дебатах с Харрис
Трамп назвал прошедшие дебаты с Харрис лучшими за всю его политическую карьеру
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подвел итог завершившимся менее часа назад теледебатам с его оппонентом от демократов Камалой Харрис, назвав их "лучшими" за всю его политическую карьеру.
"Я считаю, что это были мои лучшие дебаты за все время, особенно потому, что в них участвовали трое против одного!", - эмоционально написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social.
Политик добавил, что, по мнению других людей, его публичное выступление этим вечером ознаменовало собой "большую победу".
Предвыборные дебаты Харрис и Трампа прошли на площадке телеканала ABC. Кандидат на пост президента от демократов уже дала понять, что готова к проведению следующего раунда дискуссии со своим политическим оппонентом.