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Тейлор Свифт заявила, что поддержит кандидатуру Харрис на выборах - РИА Новости, 11.09.2024
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Шоубиз
 
06:35 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/teylor_svift-1971975056.html
Тейлор Свифт заявила, что поддержит кандидатуру Харрис на выборах
Тейлор Свифт заявила, что поддержит кандидатуру Харрис на выборах - РИА Новости, 11.09.2024
Тейлор Свифт заявила, что поддержит кандидатуру Харрис на выборах
Популярная американская певица Тейлор Свифт заявила, что намерена поддержать кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства в ноябре РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T06:35
2024-09-11T06:35
шоубиз
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флорида
россия
тейлор свифт (певица)
камала харрис
джо байден
в мире
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Популярная американская певица Тейлор Свифт заявила, что намерена поддержать кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства в ноябре на фоне спекуляций в СМИ о том, что ее поддержка может существенно сказаться на результатах голосования. Ранее газета Hill писала, что предвыборный штаб действующего президента Джо Байдена был крайне заинтересован в поддержке его кандидатуры со стороны Свифт. Издание Politico сообщало, что Демократическая партия планирует привлекать избирателей на концертах Свифт по Флориде. Трамп же отмечал, что Свифт не должна оказывать Байдену поддержку на выборах, поскольку он для нее ничего не сделал и не сделает. "Я отдам свой голос за Камалу Харрис и (ее напарника на выборах - ред.) Тима Уолца на президентских выборах 2024 года", - написала Свифт в своем аккаунте в социальной сети Instagram* (деятельность Meta*, владеющей этой соцсетью, запрещена в России как экстремистская). Свифт объяснила свой выбор тем, что, по ее мнению, Харрис является "одаренным лидером с хорошей хваткой". Она добавила, что США смогут добиться гораздо больше, если будут руководствоваться "спокойствием, а не хаосом". В апреле Свифт вошла в список миллиардеров Forbes. В начале февраля она завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за Midnights, а в декабре прошлого года она возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time. В декабре 2023 года концертный тур Eras Tour установил мировой рекорд, став самым кассовым в истории и собрав более 1 миллиарда долларов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240911/tramp-1971973319.html
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сша, флорида, россия, тейлор свифт (певица), камала харрис, джо байден, в мире, politico, forbes
Шоубиз, США, Флорида, Россия, Тейлор Свифт (певица), Камала Харрис, Джо Байден, В мире, Politico, Forbes
Тейлор Свифт заявила, что поддержит кандидатуру Харрис на выборах

Тейлор Свифт заявила, что поддержит кандидатуру Харрис на выборах президента США

© AP Photo / George Walker IVТейлор Свифт
Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / George Walker IV
Тейлор Свифт. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Популярная американская певица Тейлор Свифт заявила, что намерена поддержать кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства в ноябре на фоне спекуляций в СМИ о том, что ее поддержка может существенно сказаться на результатах голосования.
Ранее газета Hill писала, что предвыборный штаб действующего президента Джо Байдена был крайне заинтересован в поддержке его кандидатуры со стороны Свифт. Издание Politico сообщало, что Демократическая партия планирует привлекать избирателей на концертах Свифт по Флориде. Трамп же отмечал, что Свифт не должна оказывать Байдену поддержку на выборах, поскольку он для нее ничего не сделал и не сделает.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа на площадке телеканала ABC - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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"Я отдам свой голос за Камалу Харрис и (ее напарника на выборах - ред.) Тима Уолца на президентских выборах 2024 года", - написала Свифт в своем аккаунте в социальной сети Instagram* (деятельность Meta*, владеющей этой соцсетью, запрещена в России как экстремистская).
Свифт объяснила свой выбор тем, что, по ее мнению, Харрис является "одаренным лидером с хорошей хваткой". Она добавила, что США смогут добиться гораздо больше, если будут руководствоваться "спокойствием, а не хаосом".
В апреле Свифт вошла в список миллиардеров Forbes. В начале февраля она завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за Midnights, а в декабре прошлого года она возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time. В декабре 2023 года концертный тур Eras Tour установил мировой рекорд, став самым кассовым в истории и собрав более 1 миллиарда долларов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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