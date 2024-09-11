https://ria.ru/20240911/telegram-1972186939.html

Власти Южной Кореи обсудят с Telegram противодействие дипфейкам

Власти Южной Кореи обсудят с Telegram противодействие дипфейкам - РИА Новости, 11.09.2024

Власти Южной Кореи обсудят с Telegram противодействие дипфейкам

Южнокорейские власти планируют в ближайшее время провести личную встречу с представителями Telegram для обсуждения противодействия порнографическим дипфейкам,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T23:01

2024-09-11T23:01

2024-09-11T23:01

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Южнокорейские власти планируют в ближайшее время провести личную встречу с представителями Telegram для обсуждения противодействия порнографическим дипфейкам, сообщила Комиссия по рассмотрению вопросов телерадиовещания и связи (KSCS). "Комиссия по рассмотрению вопросов телерадиовещания и связи... сообщила, что рассчитывает в ближайшее время провести двусторонние рабочие консультации с Telegram... Комиссия обсудит на данной встрече не только актуальный вопрос дипфейк-видео, но и пути более всеобъемлющего взаимодействия, и надеется, что сможет также прояснить возможность консультаций с полицией и другими задействованными органами", - говорится в сообщении южнокорейского регулятора. Как отмечает KSCS, комиссии удалось 3 сентября установить "горячую линию" с представителями Telegram, что существенно ускорило коммуникацию, и, начиная с 5 сентября, когда регулятор начал в рамках данного канала направлять просьбы на удаление видеоматериалов с дипфейками и другими преступлениями в области половых отношений в цифровой среде, мессенджер оперативно на них отвечал и удалил 100% из всех 75 материалов. Компания также незамедлительно представляла результаты исполнения запросов, и в целом была налажена эффективная двусторонняя коммуникация и рабочее взаимодействие, которые позволили "договориться о проведении в кратчайшие сроки двусторонней встречи с глазу на глаз". В KSCS высоко оценили то, что сторонам так быстро удалось прийти к этой договоренности, несмотря на сложности с общением на первых этапах. В то же время регулятор заявил, что рассчитывает использовать сложившуюся систему взаимодействия для "повышения синергетического эффекта от проводимой Комиссией оценки и расследования полиции". В частности, планируется оказывать содействие полиции путем предоставления доказательств, полученных в ходе общения с Telegram, с тем чтобы "не только удалять информацию по случаям, расследуемым полицией, но и активно сотрудничать, чтобы (расследование) привело к реальному наказанию". Глава столичного агентства полиции Ким Бон Сик в понедельник сообщил, что ведомство продолжает вести доследственную проверку по преступлениям с использованием порнографических дипфейков. На данный момент полиция Сеула расследует 101 случай распространения отредактированных роликов, определены 52 пострадавших, из них 39 - молодые люди от 10 до 19 лет. И в случае подтверждения фактов нарушений со стороны Telegram в отношении ответственных лиц мессенджера, по словам Ким Бон Сика, могут быть заведены уголовные дела, по которым будет запрошено международное содействие. Источник столичной полиции тогда заявил агентству Рёнхап, что правоохранители пока только устанавливают факты и ищут юридические основания для выдвижения обвинений и возбуждения уголовного дела. Руководству Telegram планируется предъявить обвинения в содействии правонарушениям по законам о защите несовершеннолетних и наказанию за сексуальное насилие. Сейчас изучается юридическая практика в других странах и выясняется информация о месторасположении головного офиса мессенджера и личным данным руководства компании. В случае подтверждения информации о том, что генеральным директором Telegram является Павел Дуров, возбуждать уголовное дело будут в отношении него. О сроках завершения доследственной проверки, по данным источников Рёнхап, говорить рано, но южнокорейская полиция рассчитывает сделать это "как можно раньше". В случае выдвижения официальных обвинений, на имя руководителя Telegram может быть выписан ордер на арест, после чего его передадут в Интерпол. Южнокорейские полицейские также готовы рассмотреть "варианты сотрудничества со следственными органами Франции". При этом в столичной полиции подчеркнули, что они "сконцентрированы на судебных санкциях", а вопрос возможных "административных санкций, таких как блокировка приложения" находится в ведении Комиссии по рассмотрению вопросов телерадиовещания и связи. Ранее полиция Южной Кореи начала предварительное расследование в отношении юридического лица Telegram по подозрению в содействии преступлениям, в частности, распространению поддельных видеоматериалов сексуального характера и других преступлений. Компания Telegram после этого удалила определенный порнографический контент на своей платформе по запросу KCSC и принесла извинения. Telegram также предоставил регулятору эксклюзивный адрес электронной почты для дальнейшей связи со службой, ответственной за внешнюю коммуникацию. В прокуратуре Южной Кореи РИА Новости в этой связи заявили, что без сотрудничества компании полиции и прокуратуре было бы сложно получить и исполнить ордер на обыск и изъятие данных в отношении юридического лица Telegram, и если компания сама не предоставит данные, то вести расследование будет затруднительно. Главный адвокат южнокорейской юридической фирмы Delight Чо Вон Хи также отмечал в интервью РИА Новости, что запрет Telegram в Республике Корея маловероятен, поскольку им пользуются многие южнокорейцы, и для решения о его блокировке необходимо, чтобы через мессенджер совершалось настолько много преступлений, что использование его стало бы реальной проблемой, чего пока не наблюдается. Он также отмечал, что в случае наличия незаконных элементов в работе сервиса власти могут ограничить работу ряда его функций, но полный запрет был бы нарушением конституционного права на свободу выражения мнений, и его можно будет оспорить в суде.

https://ria.ru/20240902/telegram-1969886638.html

https://ria.ru/20240903/istochnik-1970320754.html

https://ria.ru/20240911/mvd-1972074618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции