Во Франции заявили, что Telegram всегда сотрудничал с властями
Глава PNAT: Telegram всегда отвечал на запросы прокуратуры Франции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 сен – РИА Новости. Представители мессенджера Telegram всегда отвечали на запросы национальной антитеррористической прокуратуры Франции (PNAT), когда та обращалась к платформе за интересующими её данными в рамках борьбы с терроризмом, заявил в среду глава ведомства Оливье Кристен в эфире радиостанции Franceinfo.
Ранее прокурор Парижа заявила, что Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать ряд киберпреступников, в частности, по делам о детской порнографии. До этого основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что уже давно помог создать горячую линию с властями Франции для борьбы с терроризмом в стране.
"Что касается борьбы с терроризмом, каждый раз, когда нам приходилось обращаться к ним (зашифрованным мессенджерам – ред.), в частности обращаться к Telegram, чтобы запросить у них данные, которые нас интересовали, Telegram отвечал", - сказал Кристен.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.