https://ria.ru/20240911/telegram-1972111924.html

Во Франции заявили, что Telegram всегда сотрудничал с властями

Во Франции заявили, что Telegram всегда сотрудничал с властями - РИА Новости, 11.09.2024

Во Франции заявили, что Telegram всегда сотрудничал с властями

Представители мессенджера Telegram всегда отвечали на запросы национальной антитеррористической прокуратуры Франции (PNAT), когда та обращалась к платформе за... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:43

2024-09-11T15:43

2024-09-11T15:43

в мире

франция

павел дуров

telegram

задержание павла дурова во франции

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ПАРИЖ, 11 сен – РИА Новости. Представители мессенджера Telegram всегда отвечали на запросы национальной антитеррористической прокуратуры Франции (PNAT), когда та обращалась к платформе за интересующими её данными в рамках борьбы с терроризмом, заявил в среду глава ведомства Оливье Кристен в эфире радиостанции Franceinfo. Ранее прокурор Парижа заявила, что Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать ряд киберпреступников, в частности, по делам о детской порнографии. До этого основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что уже давно помог создать горячую линию с властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. "Что касается борьбы с терроризмом, каждый раз, когда нам приходилось обращаться к ним (зашифрованным мессенджерам – ред.), в частности обращаться к Telegram, чтобы запросить у них данные, которые нас интересовали, Telegram отвечал", - сказал Кристен. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240906/durov-1970996547.html

https://ria.ru/20240911/durov-1968735141.html

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в мире, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции