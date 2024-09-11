Рейтинг@Mail.ru
Во Франции заявили, что Telegram всегда сотрудничал с властями - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/telegram-1972111924.html
Во Франции заявили, что Telegram всегда сотрудничал с властями
Во Франции заявили, что Telegram всегда сотрудничал с властями - РИА Новости, 11.09.2024
Во Франции заявили, что Telegram всегда сотрудничал с властями
Представители мессенджера Telegram всегда отвечали на запросы национальной антитеррористической прокуратуры Франции (PNAT), когда та обращалась к платформе за... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:43
2024-09-11T15:43
в мире
франция
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
ПАРИЖ, 11 сен – РИА Новости. Представители мессенджера Telegram всегда отвечали на запросы национальной антитеррористической прокуратуры Франции (PNAT), когда та обращалась к платформе за интересующими её данными в рамках борьбы с терроризмом, заявил в среду глава ведомства Оливье Кристен в эфире радиостанции Franceinfo. Ранее прокурор Парижа заявила, что Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать ряд киберпреступников, в частности, по делам о детской порнографии. До этого основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что уже давно помог создать горячую линию с властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. "Что касается борьбы с терроризмом, каждый раз, когда нам приходилось обращаться к ним (зашифрованным мессенджерам – ред.), в частности обращаться к Telegram, чтобы запросить у них данные, которые нас интересовали, Telegram отвечал", - сказал Кристен. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240906/durov-1970996547.html
https://ria.ru/20240911/durov-1968735141.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Во Франции заявили, что Telegram всегда сотрудничал с властями

Глава PNAT: Telegram всегда отвечал на запросы прокуратуры Франции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 сен – РИА Новости. Представители мессенджера Telegram всегда отвечали на запросы национальной антитеррористической прокуратуры Франции (PNAT), когда та обращалась к платформе за интересующими её данными в рамках борьбы с терроризмом, заявил в среду глава ведомства Оливье Кристен в эфире радиостанции Franceinfo.
Ранее прокурор Парижа заявила, что Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать ряд киберпреступников, в частности, по делам о детской порнографии. До этого основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что уже давно помог создать горячую линию с властями Франции для борьбы с терроризмом в стране.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова
6 сентября, 10:58
"Что касается борьбы с терроризмом, каждый раз, когда нам приходилось обращаться к ним (зашифрованным мессенджерам – ред.), в частности обращаться к Telegram, чтобы запросить у них данные, которые нас интересовали, Telegram отвечал", - сказал Кристен.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:06
 
В миреФранцияПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала