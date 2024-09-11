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Подмосковье увеличило объем производства сыра на 16 процентов - РИА Новости, 11.09.2024
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Новости Подмосковья
 
18:54 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/syr-1972161534.html
Подмосковье увеличило объем производства сыра на 16 процентов
Подмосковье увеличило объем производства сыра на 16 процентов - РИА Новости, 11.09.2024
Подмосковье увеличило объем производства сыра на 16 процентов
В январе-июле 2024 года объем производства сыра в Подмосковье достиг 99,4 тысячи тонн, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:54
2024-09-11T18:54
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
узбекистан
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В январе-июле 2024 года объем производства сыра в Подмосковье достиг 99,4 тысячи тонн, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Подмосковье занимает лидирующие позиции как в Российской Федерации, так и в Центральном федеральном округе, охватывая 20,3% и 38,1% рынка, соответственно", - говорится в сообщении. Отмечается, что экспорт сыра также продолжает расти. За первые семь месяцев 2024 года было отправлено 5 тысяч тонн сыра в Казахстан (рост 18,76%), 1,2 тысячи тонн в Узбекистан (рост 18,42%) и 781,9 тонны в Белоруссию (рост 2,18%).
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экономика, московская область (подмосковье), узбекистан, казахстан
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Узбекистан, Казахстан

Подмосковье увеличило объем производства сыра на 16 процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСыр на выставке продуктов питания
Сыр на выставке продуктов питания - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сыр на выставке продуктов питания. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В январе-июле 2024 года объем производства сыра в Подмосковье достиг 99,4 тысячи тонн, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«
"Подмосковье занимает лидирующие позиции как в Российской Федерации, так и в Центральном федеральном округе, охватывая 20,3% и 38,1% рынка, соответственно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспорт сыра также продолжает расти. За первые семь месяцев 2024 года было отправлено 5 тысяч тонн сыра в Казахстан (рост 18,76%), 1,2 тысячи тонн в Узбекистан (рост 18,42%) и 781,9 тонны в Белоруссию (рост 2,18%).
 
Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)УзбекистанКазахстан
 
 
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