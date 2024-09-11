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Подмосковье увеличило объем производства сыра на 16 процентов

Подмосковье увеличило объем производства сыра на 16 процентов - РИА Новости, 11.09.2024

Подмосковье увеличило объем производства сыра на 16 процентов

В январе-июле 2024 года объем производства сыра в Подмосковье достиг 99,4 тысячи тонн, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T18:54

2024-09-11T18:54

2024-09-11T18:54

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

узбекистан

казахстан

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В январе-июле 2024 года объем производства сыра в Подмосковье достиг 99,4 тысячи тонн, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Подмосковье занимает лидирующие позиции как в Российской Федерации, так и в Центральном федеральном округе, охватывая 20,3% и 38,1% рынка, соответственно", - говорится в сообщении. Отмечается, что экспорт сыра также продолжает расти. За первые семь месяцев 2024 года было отправлено 5 тысяч тонн сыра в Казахстан (рост 18,76%), 1,2 тысячи тонн в Узбекистан (рост 18,42%) и 781,9 тонны в Белоруссию (рост 2,18%).

московская область (подмосковье)

узбекистан

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская область (подмосковье), узбекистан, казахстан