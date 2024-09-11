Великая огнестрельная революция XVI века. Ученые раскрывают тайны Судбищ

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Более четырех тысяч артефактов удалось найти российским археологам, открывшим три года назад в Орловской области уникальный памятник – место Судбищенской битвы 1555 года. Найденные литые пули свидетельствуют о том, что уже тогда ратники стремились к точности выстрела. Об этом ученые подробно рассказали на пресс-конференции "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения", которая состоялась в медиагруппе "Россия сегодня".Напомним, что в 2021 году дайверы и археологи обнаружили в Орловской области место Судбищенского сражения. Битва произошла между русским отрядом и войском крымского хана Девлет-Гирея (начало правления Ивана Грозного). Открытие, проясняющее одну из страниц русской военной истории, по мнению экспертов, имеет огромную научную ценность и большое культурное значение. Среди уникальных находок – монеты, наконечники стрел, пули, ядра, элементы оружия, брони и снаряжения, а также множество других артефактов середины XVI века.Научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН, начальник Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш сообщил, что на данный момент обследовано 10 квадратных километров, ареал распространения находок составляет примерно 3 квадратных километра."Это огромная площадь, на которой происходили столкновения, обстрелы, летели стрелы, воины друг друга рубили мечами... Эту картину боя мы пытаемся проанализировать, чтобы воссоздать историческое сражение, о котором так мало известно", – отметил он."Изначально мы зашли в овраг, где было огромное скопление находок, но постепенно поднимались и выходили в поля. Оказалось, что битва занимала гораздо большую территорию, чем предполагалось ранее", – добавил он.По словам эксперта, на полях велся сабельный бой, шли сражения с использованием луков, а в овраге происходили столкновения с применением артиллерии и легкого стрелкового оружия. Особое внимание ученый обратил на то, что в это время активно совершенствовались артиллерия и ручное огнестрельное оружие. "Это был этап Великой огнестрельной революции XVI века", – подчеркнул археолог.До конца года, по его словам, будет сформирована база находок. "Некоторые находки мы не успеваем вносить, они постоянно добавляются, хотя, конечно, их стало значительно меньше, чем в первые дни раскопок", – отметил Олег Радюш. Он признался, что в начале раскопок археологи были в эйфории, поскольку никогда не видели такого скопления артефактов в одном месте.Заведующий отделом археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН, ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов рассказал о трех ипостасях, в которых выступают найденные артефакты."Во-первых, это мемориальные вещи – свидетельства истории; вещи, которые эмоционально наполнены. Далеко не все археологические находки имеют такое свойство. Во-вторых, это экспозиционные экземпляры. В-третьих, они хранят большую научную информацию", – пояснил он.По данным Воронцова, число найденных артефактов в настоящее время перевалило за 4500, но далеко не каждая находка будет выставлена в музейных экспозициях, выставлять будут только наиболее сохранные и показательные вещи. "Каждая находка, вплоть до последнего наконечника стрелы, имеет большое научное значение", – подчеркнул он, добавив, что весь этот огромный объем знаний нужно зафиксировать и сохранить. В этом смысле раскопки на месте Судбищенской битвы стали образцовыми, полагает эксперт. По его словам, все было организовано на высоком методическом уровне."Меня восхищает мир большой археологии. С одной стороны, сегодня археологи совершают гражданский подвиг, когда с лопатой в руках буквально поднимают нашу историю. С другой стороны, мы видим их порыв отдать долг Родине и защитить страну непосредственно на поле боя", – отметила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.При этом она представила еще одного участника пресс-конференции, научного сотрудника отдела археологии государственного музея-заповедника "Куликово поле" Артема Крухмаля, который в составе тульского отряда стоял у истоков Судбищенских раскопок, затем уехал в зону СВО, а по возвращении продолжил археологические исследования.По словам самого археолога, тульский отряд (состоит из 12 человек) за время раскопок обнаружил 2669 предметов. Более половины находок – наконечники стрел, по которым была разработана типология (в зависимости от морфологических признаков, веса и состояния – всего 9 типов). Массовыми находками стали картечь, пули и ядра. Они были разбиты на 6 типов по технологии изготовления и массе. "Про ядра можно с уверенностью сказать, что речь идет о татарских припасах", – добавил он."Бывало, что за один день мы получали более ста находок. Это сразу дало понять, что мы находимся на уникальной территории. В 2024 году за всю экспедицию мы получили всего 122 находки – фактически занимались добором тех предметов, которые были нами пропущены в предыдущие годы", – рассказал археолог.Говоря о характере и тактике сражений, он упомянул залповый огонь: "и татары, и московские ратники обстреливали друг друга не слишком прицельно – расстояние от нашего лагеря до места дислокации татар составляло около 300-400 метров". Еще один интересный вывод ученых касается качества пулевых боеприпасов: все они хорошо обработаны, литые пули изготовлены очень аккуратно, что говорит о том, что уже тогда ратники стремились к точности выстрела.
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Наука, Наука, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Археология, Орловская область, Алексей Воронцов, Иван Грозный, Наталья Тюрина, Российская академия наук, Куликово поле (заповедник), история, Общество
Великая огнестрельная революция XVI века. Ученые раскрывают тайны Судбищ
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Более четырех тысяч артефактов удалось найти российским археологам, открывшим три года назад в Орловской области уникальный памятник – место Судбищенской битвы 1555 года. Найденные литые пули свидетельствуют о том, что уже тогда ратники стремились к точности выстрела. Об этом ученые подробно рассказали на пресс-конференции "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения", которая состоялась в медиагруппе "Россия сегодня".
Напомним, что в 2021 году дайверы и археологи обнаружили в Орловской области место Судбищенского сражения. Битва произошла между русским отрядом и войском крымского хана Девлет-Гирея (начало правления Ивана Грозного). Открытие, проясняющее одну из страниц русской военной истории, по мнению экспертов, имеет огромную научную ценность и большое культурное значение. Среди уникальных находок – монеты, наконечники стрел, пули, ядра, элементы оружия, брони и снаряжения, а также множество других артефактов середины XVI века.
Научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН, начальник Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш сообщил, что на данный момент обследовано 10 квадратных километров, ареал распространения находок составляет примерно 3 квадратных километра.
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"Это огромная площадь, на которой происходили столкновения, обстрелы, летели стрелы, воины друг друга рубили мечами... Эту картину боя мы пытаемся проанализировать, чтобы воссоздать историческое сражение, о котором так мало известно", – отметил он.
"Изначально мы зашли в овраг, где было огромное скопление находок, но постепенно поднимались и выходили в поля. Оказалось, что битва занимала гораздо большую территорию, чем предполагалось ранее", – добавил он.
По словам эксперта, на полях велся сабельный бой, шли сражения с использованием луков, а в овраге происходили столкновения с применением артиллерии и легкого стрелкового оружия. Особое внимание ученый обратил на то, что в это время активно совершенствовались артиллерия и ручное огнестрельное оружие. "Это был этап Великой огнестрельной революции XVI века", – подчеркнул археолог.
До конца года, по его словам, будет сформирована база находок. "Некоторые находки мы не успеваем вносить, они постоянно добавляются, хотя, конечно, их стало значительно меньше, чем в первые дни раскопок", – отметил Олег Радюш. Он признался, что в начале раскопок археологи были в эйфории, поскольку никогда не видели такого скопления артефактов в одном месте.
Пресс-конференция на тему: "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения"
Заведующий отделом археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН, ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов рассказал о трех ипостасях, в которых выступают найденные артефакты.
"Во-первых, это мемориальные вещи – свидетельства истории; вещи, которые эмоционально наполнены. Далеко не все археологические находки имеют такое свойство. Во-вторых, это экспозиционные экземпляры. В-третьих, они хранят большую научную информацию", – пояснил он.
По данным Воронцова, число найденных артефактов в настоящее время перевалило за 4500, но далеко не каждая находка будет выставлена в музейных экспозициях, выставлять будут только наиболее сохранные и показательные вещи. "Каждая находка, вплоть до последнего наконечника стрелы, имеет большое научное значение", – подчеркнул он, добавив, что весь этот огромный объем знаний нужно зафиксировать и сохранить. В этом смысле раскопки на месте Судбищенской битвы стали образцовыми, полагает эксперт. По его словам, все было организовано на высоком методическом уровне.
"Меня восхищает мир большой археологии. С одной стороны, сегодня археологи совершают гражданский подвиг, когда с лопатой в руках буквально поднимают нашу историю. С другой стороны, мы видим их порыв отдать долг Родине и защитить страну непосредственно на поле боя", – отметила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
При этом она представила еще одного участника пресс-конференции, научного сотрудника отдела археологии государственного музея-заповедника "Куликово поле" Артема Крухмаля, который в составе тульского отряда стоял у истоков Судбищенских раскопок, затем уехал в зону СВО, а по возвращении продолжил археологические исследования.
По словам самого археолога, тульский отряд (состоит из 12 человек) за время раскопок обнаружил 2669 предметов. Более половины находок – наконечники стрел, по которым была разработана типология (в зависимости от морфологических признаков, веса и состояния – всего 9 типов). Массовыми находками стали картечь, пули и ядра. Они были разбиты на 6 типов по технологии изготовления и массе. "Про ядра можно с уверенностью сказать, что речь идет о татарских припасах", – добавил он.
"Бывало, что за один день мы получали более ста находок. Это сразу дало понять, что мы находимся на уникальной территории. В 2024 году за всю экспедицию мы получили всего 122 находки – фактически занимались добором тех предметов, которые были нами пропущены в предыдущие годы", – рассказал археолог.
Говоря о характере и тактике сражений, он упомянул залповый огонь: "и татары, и московские ратники обстреливали друг друга не слишком прицельно – расстояние от нашего лагеря до места дислокации татар составляло около 300-400 метров". Еще один интересный вывод ученых касается качества пулевых боеприпасов: все они хорошо обработаны, литые пули изготовлены очень аккуратно, что говорит о том, что уже тогда ратники стремились к точности выстрела.
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