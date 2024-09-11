https://ria.ru/20240911/ssha-1972085779.html

Конгрессвумен призвала власти США позвонить Путину

Конгрессвумен призвала власти США позвонить Путину - РИА Новости, 11.09.2024

Конгрессвумен призвала власти США позвонить Путину

Конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призвала власти США позвонить президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, чтобы... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:48

2024-09-11T13:48

2024-09-11T13:48

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призвала власти США позвонить президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, чтобы закончить конфликт на Украине. "Позвоните Зеленскому и Путину и закончите войну!", - написала политик на своей странице в соцсети Х. Грин также заявила, что конфликт на Украине не начался бы, если бы президентом США был бы экс-лидер страны Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240911/debaty-1972084603.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, марджори тейлор грин, нато, вооруженные силы украины