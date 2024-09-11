https://ria.ru/20240911/ssha-1972033442.html

Эксперт оценила вероятность снятия запрета на дальнобойное оружие США

Эксперт оценила вероятность снятия запрета на дальнобойное оружие США - РИА Новости, 11.09.2024

Эксперт оценила вероятность снятия запрета на дальнобойное оружие США

Снятие американского запрета на использование дальнобойного оружия США для ударов Украины вглубь РФ может зависеть от непубличной реакции России на заявления по РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:44

2024-09-11T11:44

2024-09-11T11:44

россия

сша

украина

джо байден

виктор журавлев

российская академия наук

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Снятие американского запрета на использование дальнобойного оружия США для ударов Украины вглубь РФ может зависеть от непубличной реакции России на заявления по этой теме, Вашингтон не торопится с принятием решения, но оно будет сделано до выборов президента, предположила в разговоре с РИА Новости руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Примакова РАН Виктория Журавлёва. Президент США Джо Байден ранее заявил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. По информации телеканала CNN, с просьбой снять такой запрет к Байдену обратилась группа ведущих республиканцев палаты представителей. "Насколько они решатся на это, мне кажется, зависит от реакции, которую получат по неофициальным каналам от России... Понятно, что Байдену перед уходом из Белого дома нужно сделать какой-то очень громкий шаг в этом конфликте. Он, конечно, мечтает поставить в нем точку и сказать, что это он все сделал, но здесь этот шаг может быть чреват не завершением, а, наоборот, взрывом. Поэтому они, мне кажется, все-таки не торопятся", - сказала Журавлева агентству. Собеседница полагает, что решение будет приниматься до ноябрьских выборов президента США, поскольку Байдену нужно сделать это "своим наследием". При этом наблюдающееся ухудшение положения ВСУ в зоне спецоперации не приблизит получение Киевом разрешения от США на удары вглубь РФ, считает эксперт. "Если посмотреть по началу этой дискуссии - давать или не давать - мне кажется, они среагировали на относительно успешные шаги Украины. То, что произошло в Курской области. Именно с точки зрения того, что "если мы сейчас надавим, Украине поможем, может быть, это быстро закончится, и Байден с лаврами уйдет из Белого дома". А если будет ситуация меняться, как она сейчас меняется на поле боя, то скорее это будет иметь обратный эффект на администрацию", - объяснила она.

https://ria.ru/20240911/ssha-1971992704.html

https://ria.ru/20240911/bayden-1971957100.html

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россия, сша, украина, джо байден, виктор журавлев, российская академия наук, вооруженные силы украины